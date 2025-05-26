Çok şükür, 2025 ilk geçici vergi beyanları kazasız belasız atlatıldı. İnşallah 2025 yılı muhasebe, bağımsız denetim ve geçici vergi beyanları, şimdiye kadar olduğu gibi zamanında yapılan ve yayımlanan değişikliklerin meslektaşlarımızca da kazasız belasız hazırlanır, beyan edilir ve iş adamlarımızca zamanında ödenir de meslektaşların işleri biraz daha düzgün hale gelir ve azalır.

1. "TFRS 18 Finansal Tablolarda Sunum ve Açıklama"nın Resmî Gazete'de Yayımlanması

TFRS 18 finansal tablolarda sunum ve açıklama ile ilgili 9.5.2025 tarih ve 2025-31 sayılı karar, 8.5.2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmış ve KGK tarafından meslektaşlara duyurulmuştur.

TFRS 18; finansal tabloların işletmenin varlıklarını, yükümlülüklerini, özkaynaklarını, gelirlerini ve giderlerini gerçeğe uygun bir şekilde yansıtarak ihtiyaca uygun bilgiler sağlamasına yardımcı olmak amacıyla bu tablolardaki bilgilerin sunulmasına ve açıklanmasına ilişkin hükümleri belirlemektedir.

TFRS 18, 1 Ocak 2027 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girecek olup, bu standardın yürürlüğe girmesiyle birlikte halihazırda uygulanmakta olan "TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu" yürürlükten kalkacaktır.

Finansal tabloların sunumu ve finansal bilgilerin açıklanmasına ilişkin ilkeleri düzenleyen TFRS 18; kapsamlı gelir tablosu ve özkaynak değişim tablosu için halihazırda uygulanan ilkelerde değişiklik yapmamakla beraber, nakit akış tablosunda ve finansal durum tablosuna ilişkin ilkelerde sınırlı değişiklikler öngörmektedir. Bununla birlikte, mevcut ilkelere göre en önemli değişiklikler kâr veya zarar tablosunun ve dipnot açıklamalarının hazırlanmasına yöneliktir. TFRS 18'in öngördüğü önemli değişiklikler şu şekilde özetlenebilir:

· Kâr veya zarar tablosunda sunulacak gelir ve giderlerin; esas faaliyetler, yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri bölümlerinden birinde sınıflandırılması.

· Kâr veya zarar tablosuna "Esas Faaliyet Kârı" ve "Finansman ve Vergi Öncesi Kâr" olmak üzere iki ara toplamın eklenmesi.

· İşletmenin finansal tablolar dışında kamuya açık iletişimlerde kullandığı performans ölçütlerinin (yönetimin tanımladığı performans ölçütlerinin) belirlenerek bu ölçütlere ilişkin dipnot açıklamalarının yapılması.

· Finansal tablolardaki kalemlerin birleştirilmesi ve ayrıştırılmasına ilişkin ilave rehberlik sağlanması.

BOBİ FRS Büyük İşletme Değişiklikleri

Bu konudaki değişiklikler 16.05.2025 tarih ve 01/23218 sayılı kurul kararı ile düzenlenip KGK tarafından yayımlanmıştır. BOBİ FRS oluşturulurken "Önce küçükleri düşün" yaklaşımı esas alınmıştır. Mayıs 2025'de yayımlanan BOBİ FRS Büyük İşletmeye ilişkin değişiklikler 01.01.2025 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere yürürlüğe girecektir.

BOBİ FRS'nin Büyük işletme tarifini içeren 5'inci maddesine göre belirlenen üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini, varsa bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte, art arda iki raporlama döneminde aşan işletmeler, takip eden raporlama döneminde büyük işletme olarak değerlendirilecektir.

Ölçütler şöyle olmuştur:

a. Aktif toplamı 800 milyon TL ve üstü (daha önce 400 milyon idi)

b. Yıllık net satış hasılatı 1.600 milyon TL ve üstü (daha önce 800 milyon idi)

c. Çalışan sayısında bir değişiklik olmamıştır. (Yani 250 ve üstü)

Yukarıda belirtildiği gibi bu 3 ölçütten ikisini aşan firmalar BOBİ FRS'ye göre büyük işletme sayılacak ve ona göre bağımsız denetim raporu yapılacaktır.

İlgililerden işte böyle zamanında değişikliklerin yapılması ve yayımlanması uygulamasının devamını diliyoruz. Geriye dönük uygulamalardan vazgeçilmelidir.