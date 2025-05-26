Kıymetli okurlar, hepimizin mali üzere başta kıymetli meslektaşlarım mali müşavirler olmak üzere tüm ticari taraflar açısından enflasyon muhasebesi çok enteresan anıların biriktirildiği bir süreç olarak hafızalara kazınmıştır:)

Pek tabi ki beraberinde birçok uygulama sorunu da getiren enflasyon muhasebesi uygulaması vergi matrahına etki edecek konularda bazı şüpheli alanları da beraberinde getirmiştir. Özellikle finansman gider kısıtlamasında öz kaynak hesabı yapılırken enflasyon düzeltmesi yapılmış tutarın mı yoksa yapılmamış tutarın mı baz alınacağı konusu idarenin cevaplaması gereken bir konu haline gelmiştir.

İstanbul Defterdarlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü tarafından verilen

E-11395140-105[VUK-3-2823]- sayılı özelge ile şirketin … yılı dönem sonu bilançosunun enflasyon düzeltmesine tabi tutulduğu belirtilmiş olup, Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan finansman gider kısıtlaması uygulamasında, …. yılı için düzeltme öncesi ve sonrası bilançolardan hangisinin dikkate alınacağı hususunda görüş bildirilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasında, "Malî tablolarda yer alan parasal olmayan kıymetler aşağıdaki hükümlere göre enflasyon düzeltmesine tâbi tutulur.

1. Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde yüzde 10'dan fazla olması halinde malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi tutarlar. Enflasyon düzeltmesi uygulaması, her iki şartın birlikte gerçekleşmemesi halinde sona erer.

Kapsama giren mükellefler, geçici vergi dönemlerinin sonu itibarıyla malî tabloları düzenlemek ve enflasyon düzeltmesi yapmak zorundadırlar. Geçici vergi dönemlerinde yukarıda belirtilen oranların tespitinde, son üç hesap dönemi yerine üçer aylık dönemlerin son ayı dahil önceki otuzaltı ay ve içinde bulunulan hesap dönemi yerine son oniki ay dikkate alınır. Bir hesap dönemi içindeki geçici vergi dönemlerinin herhangi birinde düzeltme yapılması halinde takip eden geçici vergi dönemlerinde ve içinde bulunulan hesap dönemi sonunda da düzeltme yapılır...",

- Geçici 33’üncü maddesinde, "...

31/12/2023 tarihli mali tablolar, enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulur. Yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kâr/zarar farkı geçmiş yıllar kâr/zararı hesabında gösterilir. Bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl kârı vergiye tabi tutulmaz, geçmiş yıl zararı zarar olarak kabul edilmez..."

hükümleri yer almaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde, "Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmı. Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre, …. hesap dönemine ilişkin yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kâr veya zarar kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınmayacağından ve …. yılı için düzeltme öncesi mali tablolarına göre vergilendirme yapılacağından, Kurumlar Vergisi Kanununa istinaden finansman gider kısıtlaması hesabında, …. tarihli enflasyon düzeltmesi yapılmamış bilançoya göre belirlenen tutarlarının dikkate alınması gerektiği bildirilmiştir.