Neredeyse 15 senedir Suriye ile ticaret yapılmasını doğrudan ve dolaylı yollarla yasaklayan ABD, 23 Mayıs akşamında Suriye yaptırımlarını neredeyse tamamen kaldırdı. Bugüne dek yasaklanmış kişi ve şirketlerin yasakları ise, listede yayınlanan kişi ve kurumlar haricinde, devam ediyor. Bağlantılı bazı yaptırım ve ihracat kontrolleri hala yürürlükte. O yüzden yine dikkatli olmakta ve kurallara göz atmakta fayda var. Suriye yaptırım programı tamamen iptal edilmedi, ancak 23 Mayıs’ta hızlı bir Genel Lisans (No.25) tanzim edilerek neredeyse tüm ülke ile ticaret ve yatırımı izin verilir hale getirdiler. Trump birkaç hafta önce, Suriye yaptırımlarının kalkacağı sinyalini vermişti. Yapılan açıklamada da, bunun Suriye yaptırımlarını tamamen ortadan kaldırmak için atılan adımlardan biri olduğu belirtildi.

Uzun süredir, Suriye ile ticaret veya yatırım gerçekleştirecek kişi ve kurumlar, ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı OFAC’in ihlal edicileri belirlediği listeye girme riskiyle karşı karşıyaydı. İran’da, Kuzey Kore’de olduğu gibi. Pek çok sayıda Türk vatandaş ve şirket ve bu listelerde yer aldı, almaya devam ediyor. İhlalden dolayı para transferi bloklaması da yine keza her gün yaşanan bir durum. Bu konuları öncesinde işbu köşemize sıkça değerlendirdik, detaylara girmeyeceğim. Kısaca, bu listeye giren kişi ve şirketler; yurt içinde dahi banka hesabı bile kullanamaz hale geliyorlar. Çünkü ABD, “bu kişiyle iş yaparsan, benimle iş yapamazsın; dolar dahi kullanamazsın” diyor. İdari bir karar olduğu için, yargıya itiraz yolları elbette mevcut. Bu kurallar bize tabi ki doğrudan uygulanmıyor, zira ABD’nin yerel kuralı; ancak ABD sizi kendi sisteminin tamamen dışına itince, global etkiden dolayı, yurt içinde dahi ticaret yapamaz hale geliyorsunuz.

Üstelik son zamanlarda büyük bir sürpriz daha bekleniyor, ki bunun olması biraz daha zor elbette: İran yaptırımlarının kaldırılması ihtimali konuşuluyor. Diplomasi görüşmelerinde daha bir sonuç çıkmadı. Şu an dahi uzun süredir ambargolar ile savaşmasına rağmen ekonomisi yerle bir olmayan İran, ambargolar kaldırılırsa, bölgedeki gücünü ve Türkiye ile ticaretini bir hayli artıracaktır.