Değerli Okurlar,

Size, “Duyduğunuz ve bildiğiniz en büyük ZEHİR nedir?” diye seçenekler sunarak sorsam; muhtemelen UYUŞTURUCU dersiniz. Ülkemiz, coğrafi olarak tüm dünyanın neredeyse merkezinde bulunur ve özellikle karadan transferler için alternatifi yoktur. Hal böyleyken, doğudan batıya yıllardır farklı yöntemlerle zehir transfer edilmektedir. Ülkemiz bu sebeple yıllardır transit ticaret şeklinde kullanıldı, yani malzeme ülkemizde kalmadı, gelip geçti. Ancak son zamanlarda, hain eller tarafından ülkemizde de servis edilmeye başladı.

Yetişkinlerin dışında ortaokul seviyesine kadar yayıldığı, ucuza ve kolay temin edildiği söyleniyor. Emniyet teşkilatını etkin takibine, ailelerin dikkat etmeye çalışmasına rağmen ne yazık ki bu uyuşturucular çocuklarımızı zehirlemeye devam ediyor. Bu tuzağa düşenler için çok zor, emek ve sabır gerektiren ancak olumlu sonuçlar aldığımız Bursa’da bir merkez var: GADEM

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM) 2015 yılında Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde açılmış olup; alkol ve madde bağımlıları ve yakınlarına yönelik ayaktan danışmanlık hizmeti vermektedir. GADEM, SAMBA (Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı) bağımlılık eğitimlerini tamamlamış klinik psikolog, uzman psikolog, psikolog, sosyolog olmak üzere uzman kadrosunun yanı sıra, bağımlılara rol model oluşturan ex-user (eski bağımlı) personelleri ile sahada da aktif bir şekilde hizmet vermektedir. Zaman içerisinde ortaya çıkan talepler doğrultusunda çalışma alanlarını –davranışsal bağımlılıklar (kumar gibi)-genişletmektedir.

Yerel yönetimlerin bağımlılık alanında ücretsiz danışmanlık hizmeti vermesi hususunda ilk örnek olarak öne çıkan GADEM, bugün geldiğimiz noktada ‘Sağlık Hizmetleri ve Bağımlılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü’ altında çok daha güçlü ve kapsayıcı bir şekilde 17 ilçemize hizmet vermeye devam etmektedir.

Verilen danışmanlık desteği ile bugüne kadar 2800 bağımlı ile 20300, 2500 bağımlı yakını ile 12780 olmak üzere toplamda 33080 bireysel görüşme gerçekleştirilmiştir. 1762 kişi SAMBA (Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı) aile eğitimi programına katılmıştır. Bugüne kadar danışanlarımıza 2424 kez AMATEM ve ÇEMATEM ‘e tıbbi tedavileri için ücretsiz ulaşım desteği sağlanmıştır. Bunun yanı sıra GADEM sahaya inip koruyucu-önleyici çalışmalar, eğitim ve seminer faaliyetleri düzenlemektedir. Bu faaliyetlerle de 21 bin 500 kişiye ulaşılarak farkındalık oluşturulmuştur.

Sizlerle bu bilgiyi paylaşmak istedim. Bu merkezin kurulmasında ve yaşatılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Üstün bir görev bilinciyle görev yapan tüm arkadaşlarımı kutluyorum.

Ülkemizin ve dünyanın geleceğine sahip çıkmak istiyorsak, çocuklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Yılmadan, korkmadan, vazgeçmeden…

Saygılarımla