2023 ve 2024 dönemlerinde enflasyon muhasebesinin nasıl yapılacağı, ne zaman yapılacağı, sonuçlarının ne olacağı vs. vs. konusunda onlarca, hatta yüzlerce yazı yayımlandı.

2024 yılı ikinci üç aylık döneminde enflasyon muhasebesinin uygulanacağı ve beyanname verme süresinin 27.08.2024 tarihine kadar uzatıldığı 07.08.2024 tarih ve 171 sayılı Vergi Usul Kanunu sirküleri ile yayımlanmıştır.

Bilindiği gibi Enflasyon düzeltmesi, paranın satın alma gücündeki değişmeler nedeniyle gerçek durumu ifade edemeyen mali tabloların, gerçek durumu ifade eder hale gelmelerini sağlamak üzere düzeltme işlemine tabi tutulmasıdır.

En son 20004 yılında enflasyon düzeltmesi yapılmıştır. 2024 yılı içinde de Enflasyon muhasebesi uygulanmasına böylece karar verilmiştir. Oysa, birileri mevzuatı yakından takip etse idi daha 2012 yılından itibaren enflasyon muhasebesi olmasa bile yeniden değerleme yapılması gerektiği ben dahil bazı yazar çizer takımı tarafından ele alınmış ve bilançoların yamuk yumuk olmaması için yeniden değerleme yapılması gerektiği yazılmıştır.

Öyle veya böyle, 2021 hesap dönemi sonuna kadar, şartların gerçekleşmemesi nedeniyle enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır.

2021 takvim yılı dördüncü geçici vergi dönemi sonu itibariyle enflasyon düzeltmesi yapma şartları gerçekleşmiş olmakla birlikte, TÜRMOB başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının talepleri dikkate alınarak 20/1/2022 tarihli ve 7352 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen geçici 33’üncü maddeyle, 2023 hesap dönemi sonuna kadar enflasyon düzeltmesi ertelenmiştir.

Son gelişmelerle birlikte Maliye Bakanlığı Enflasyon düzeltmesi yapılması ve sürenin uzatılması hakkında bir açıklama yayınlamıştır. Bundan da faydalanarak yazımızı tamamlamayı tercih ettik.

2023 hesap dönemi sonunda da enflasyon düzeltmesi uygulanmıştır.

Enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tablolar ve yapılacak düzeltme işlemlerinin usul ve esasları 30/12/2023 tarihinde yayımlanan 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

Yine, 20/2/2024 tarihli ve 165 Sıra No.lu Vergi Usul Sirkülerinde enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların düzeltme işlemlerine yönelik açıklamalar ve örnek uygulamalara yer verilmiştir.

. Ayrıca, 2023 yılının ikinci yarısından itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla Türkiye genelinde yoğun eğitim programları yürütülmüştür. 2023 hesap dönemi sonu itibariyle bilanço usulüne göre defter tutan tüm mükelleflerce mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş olup, bu düzeltme sonucu oluşan kar veya zararlar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmamıştır.

2024 yılı ilk geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi uygulanmamıştır.

. Diğer taraftan, 2024 yılı ikinci geçici vergi dönemine ait beyannameler 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren mükelleflerce enflasyon düzeltmesi yapılarak verilmeye başlanmıştır.

Bu bağlamda, 2024 yılı ikinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılması gerekmekte olup, mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla son kez geçici vergi beyanname verme süreleri 27 Ağustos 2024 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bu duyurudan da faydalanılarak yazımız hazırlanmıştır.

Bütün muhasebe alemi şu anda son hızla ve telaşla enflasyon düzeltmesi hazırlamaya başlamıştır. Ama halen halledilmemiş konular da aynen devam etmektedir.

296 hesap, Binek otolarının düzeltmesi, ROFM da problemler, 529 hesap ve TTK . 376 madde ile ilgili duraksamalar da aynen durmaktadır. Her nedense çok sevdiğim Rauf Tamer’in bir cümlesi aklıma geldi. Canbaza bak, canbaza, neden acaba bilemiyorum.

Bu arada konumuzla ilgili değil ama Sevgili İsmail Pamuk’un çok güzel tabiri ile DEVREDEN KDV SİZLERE ÖMÜR.

İnşallah, enflasyon düzeltmesi hesapları hakkında kesin uygulamaları düzenleyen tebliğ, sirküler çıkar. Bundan sonra muhasebe camiası kendinden emin olur ve literatürün gerektirdiğini yaparlar.

Muhasebe camiasına hayırlı olsun.