TÜİK verilerine göre son 20 yılda boşanmalar %47 gibi çok ciddi bir oranda artış gösterdi. Bunun 2 tane büyük sebebi var; teknolojik gelişme, ekonomik ve sosyal geçimsizlik.

Boşanmanın oldukça zor ve davaların uzun yıllar sürüyor olmasına rağmen.

Eskiden nikah için hazırlanıp teslim edilen belgeler, uzun süre bürolarda kalır, bu yüzden nikah işlemleri uzun zaman alırdı. Evlenmek için acelesi olan ve bu süreyi beklemeye dayanamayan çiftler mahkeme kararıyla yıldırım nikahı kıydırmaya başladı. Bu acele niye anlamak zor.

Günümüzde ise evlendirme dairesinin programına uygun olması halinde, başvurudan 24 saat sonrasına nikah tarihi veriliyor. Bunun için evlenme dosyasında bulunacak belgeleri tamamlayıp, ilgili nikah dairesine başvurmak yeterli.

Evlenmek bu kadar kolay ve hızlı iken boşanmak niye bu kadar zor?

Aslında zor olan boşanmak değil, boşanmaya karar vermek ve kabullenmek.

Eşler boşanma şartlarında anlaştığında boşanmak da oldukça kolay ve hızlı.

Asıl sorun taraflardan birinin boşanmak istememesi.

Tecrübeme dayanarak söylüyorum, eşini sevdiği için boşanmamakta ısrar eden az.

Elbette herkes için sebepler aynı değil ancak kadınlar, çocuklar, boşanma sonrası ekonomik koşullar ve bazen de kocanın başka kadına gidebilecek olması sebebiyle zorlaşırken, kocalar için daha ziyade özgür yaşam hayali ile iyileşen ekonomik şartları paylaşmama isteği talepleri arttırıyor.

Herkes için en doğrusu karı ve kocanın evlilik ile rolleri eşit paylaşması.

Çocukların yetiştirilmesi, evin genel bakımını paylaşarak kadını iş hayatında tutmanın yollarının bulunması.

Acaba diyorum evlenmek de zorlaştırılsa ve hatta süreli bir sözleşmeye bağlansa daha mı iyi olur?

Boşanma şartlarında evliliğin başında belirlenir sonradan yıllarca sürmez. Hem kim bilir, evlilik sözleşmesinin feshedilebiliyor olması belki de eşlerin evliliklerinin devamı için daha fazla emek vermesini sağlar.

Unutmayın insan en çok emek verdiğini sever.