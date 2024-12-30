Çoğu temel metal fiyatı dar işlem aralığında yükseldi, ancak ABD faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisiyle doların güçlenmesi kazançlarını sınırladı.

Dolar endeksi 108,17 dolardan işlem görerek geçtiğimiz Perşembe günü gördüğü son iki yılın en yüksek seviyesi olan 108,43 dolara yakın seyretti.

Güçlü doların bakır üzerindeki aşağı yönlü baskısına rağmen metal, güçlü üretim talebinden destek buldu.

Londra Metal Borsası‘nda (LME) üç aylık bakır, TSİ te yüzde 0,3 artışla 8.944 dolar/tona çıktı.

Bir analist, “Çin‘de bakır talebi tarafında, son zamanlardaki yüksek üretim işletme oranları bakır tüketimini destekliyor. Ancak, kış aylarında mevsimsel durgunluk işaretleri var” dedi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası‘nda (SHFE) Ocak ayı bakır kontratı, Asya sabah seansının kapanışında yüzde 0,2 düşüşle 73.910 yuan/ton (10.126,32 dolar) seviyesinde işlem gördü.

LME‘de alüminyum yüzde 0,2 artışla 2.531 dolar/tondan, nikel yüzde 0,9 artışla 15.435 dolar/tondan, çinko yüzde 1,0 artışla 3.103 dolar/tondan, kalay yüzde 0,7 artışla 28.735 dolar/tondan ve kurşun yüzde 0,1 artışla 1.987,5 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE‘de alüminyum yüzde 0,7 düşüşle 19.820 yuan/tondan, nikel yüzde 0,3 artışla 124.390 yuan/tondan, çinko yüzde 1,1 artışla 25.165 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,6 düşüşle 17.400 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,3 düşüşle 242.930 yuan/tondan işlem gördü.