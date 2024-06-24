Demir cevheri vadeli işlemleri, bugünkü işlemlerde pek değişmedi, ancak Çin‘deki ham çelik üretim tavanına ilişkin piyasa söylentilerinin ağırlık kazanmasıyla dördüncü haftalık düşüş yolunda ilerliyor.

Dalian Emtia Borsası‘nda (DCE) Eylül vadeli demir cevheri, sabah işlemlerini %0,06 düşüşle 825 yuan/ton (113,62 dolar) seviyesinde işlem gördü ve haftalık %0,2‘lik bir düşüşe işaret etti.

Singapur Borsası‘nda Temmuz ayı demir cevheri, %0,09 artışla 106,8 dolar/tona yükseldi.

Haftalık %0,6 kayıp yaşadı.

Analistler bu hafta demir cevheri fiyatlarını aşağı çeken şeyin, esas olarak çelik üretimindeki kesintiye ilişkin çeşitli piyasa söylentileri olduğunu belirtti.

DCE‘de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla %0,85 ve %1,04 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası‘nda inşaat demiri %0,78, sıcak haddelenmiş rulo %0,32, filmaşin %0,44 ve paslanmaz çelik %0,54 düştü.

Bakır vadeli işlemleri, bgeçen cuma güçlü doların etkisiyle düştü, ancak fiziki talebin artmasıyla Londra‘da bakır son beş haftanın ilk haftalık kazancına hazırlanıyor.

Londra Metal Borsası‘nda üç ay vadeli bakır, TSİ da %0,5 düşüşle 9.811,50 dolar/tona geriledi.

Kontrat haftalık bazda %0,8 kazanç elde etti ve art arda dördüncü haftalık kaybını kırma yolunda ilerliyor.

ABD doları, yen karşısında sekiz haftanın ve sterlin karşısında beş haftanın zirvesine yaklaştı.

Hafta başında LME bakırı, ısrarla yüksek olan stokların metale olan talebin zayıf olduğuna dair endişeleri artırmasıyla iki ayın en düşük seviyesi olan 9.551 dolar/tonu gördü.

Ancak borsa komisyoncuları, bakır fiyatlarındaki düşüşün bu hafta daha fazla fiziki alımları teşvik ettiğini ve buna karşılık 9.500-9.600 dolar/ton civarında bir destek sağladığını belirtti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası‘nda Temmuz ayı bakır kontratı, %0,1 artışla 79.540 yuan/tona (10.954,56 dolar) yükseldi.