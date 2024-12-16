Demir cevheri fiyatları, yatırımcıların Çin‘deki önemli ekonomik toplantıdan politika gevşemesine ilişkin ipuçları beklemesi nedeniyle bir önceki gündeki kayıplarını telafi etti.

Dalian Emtia Borsası‘nda (DCE) Ocak ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 0,68 artışla 817,0 Yuan/ton (112,49 dolar) seviyesinden tamamladı. Singapur Borsası‘ndaki gösterge Ocak ayı demir cevheri, TSİ 06.30‘da yüzde 1,02 artışla 105,65 dolar/tona çıktı.

Analistler, demir cevheri fiyatlarının işlemcilerin Çin‘den gelen ek teşviklerin ve gevşeyen para politikasının etkisini diğer yapısal rüzgarlara karşı tartmasıyla sabit kaldığını belirtti. Öte yandan Çin‘in üst düzey politika yapıcılarının, ikinci Donald Trump başkanlığına hazırlanırken, Pekin‘in Trump‘ın daha büyük gümrük vergileri tehditleriyle mücadele etmek için daha büyük ekonomik teşvike ihtiyaç duyduğunu kabul ettiğini yansıtarak, 2025‘te Yuan’ın zayıflamasına izin vermeyi düşündüğü bildirildi.

Analistlere göre bu haber zayıf bir Yuan’ın sermaye çıkışlarına ve hisse senedi piyasasında düşüşe yol açabileceği için endüstriyel metal piyasalarındaki duyarlılığı zayıflattı. Analistler, piyasaların Pekin‘in bu hafta düzenlenmesi beklenen yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı‘nı dört gözle beklediğini söylüyor. Ancak ayrıntılı önlemler belirsizliğini koruyor.

DCE‘de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 2,61 ve yüzde 2,24 arttı. Londra‘da bakır fiyatları, politika yapıcıların ekonomi için daha fazlasını yapacağına dair son açıklamanın ardından Çin‘den teşvik önlemleri beklentisiyle yükseldi. Ancak, istikrarlı seyreden ABD doları kazançları sınırladı. Londra Metal Borsası‘nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 07.10‘da yüzde 0,5 artışla 9.241 dolar/tona çıktı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası‘nda (SHFE) Ocak ayı bakır kontratı, yüzde 0,01 artışla 75.500 Yuan/tondan (10.396,01 dolar) işlem gördü.

Gelecek yıl için temel hedefler ve potansiyel teşvik önlemleri konusunda daha fazla netlik için bu hafta Çin‘in Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı toplantısına odaklanılıyor.

Piyasa oyuncuları ABD Merkez Bankası‘nın gelecek hafta faiz oranlarını düşüreceğine bahse girse de, ABD doları bir önceki seansta iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra ABD Hazine getirilerindeki artıştan destek alarak dar bir aralıkta işlem gördü.

Ayrıca Çin‘in ikinci Donald Trump başkanlığında daha yüksek ticaret tarifelerine hazırlanırken gelecek yıl daha zayıf bir para birimine izin vermeyi düşündüğü bildirildi.

Analistler, Çin‘in ABD ithalat tarifelerine karşı savunmak için daha zayıf bir Yuan düşündüğü yönündeki haberlerin, sermaye çıkışlarına ve hisse senedi piyasasında düşüşe yol açabileceğinden piyasa duyarlılığı üzerinde baskı yarattığını belirtti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası‘nda inşaat demiri yüzde 0,73, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,3, filmaşin yüzde 0,55 ve paslanmaz çelik yüzde 1,04 yükseldi.