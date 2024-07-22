CEID (Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği) kimdir? CEİD, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesi ile ilgili kamu politikalarının oluşturulma ve uygulama süreçlerinin ve sonuçlarının etkin, sistematik ve sürekli izlenmesi için gerekli kamusal ve sivil kapasitenin güçlendirilmesini amaçlayan bir örgüt. Kurulduğu 2011 yılından beri CEİD, toplumsal cinsiyet eşitliğini bilimsel olarak izlemek için gerekli uzmanlık bilgisini derlemek; bağımsız izleme deneyimlerini paylaşmak ve biriktirilen bilginin eşit paylaşımına yönelik iletişim olanaklarını yaratmak için çalışıyor. Bununla beraber CEİD, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini etkin biçimde izleyerek önleme amacına hizmet etmek üzere Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi (CEİM) kurarak tanımladıkları amaçlarına daha hızlı ulaşmaya çalışıyorlar.

Bu kapsamda Türkiye’nin her şehrindeki sivil toplum örgütlerini bir araya getiriyorlar, eğitimler veriyorlar, toplumsal cinsiyet eşitliği endeksini nasıl takip etmeliyiz, hangi başlıklarda takip etmek önemli, şehrin kültürel ve demografik yapısına göre izlenmesi gereken farklı başlıklar olabilir mi, bunların her birini ayrı ayrı nasıl değerlendirmeliyiz?... Sivil toplum kuruluşlarına bu konuda farkındalık oluşturuyorlar. 19 Ocak’ta Bursa’da platform kuruldu ve Bursa’nın önde gelen Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımı ile bir tanışma toplantısı gerçekleşti. Platform Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun ve Trabzon dahil 11 proje ilinde çalışmalarına devam ediyor. Çalışma başlıkları; Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizması (Geliştirici İzleme Projesi), Türkiye’de Hak Temelli İzleme (Sivil İzleme İnisiyatiflerinin Haritalanması ve İzlemede Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Güçlendirilmesi Projesi), Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi (Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi)

CEİD’in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ile işbirliği içinde hazırladığı araştırma raporları da bulunmaktadır. Çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin (ÇEZE) önlenmesi için BM Kadın Birimi (UN Women) ile çalışılmış ve ÇEZE İzleme ve Haritalama Raporu hazırlanmıştır. BM Kalkınma Programı (UNDP) Toplumsal Cinsiyet Endeksleri (2000-2020) temel alınarak Türkiye’nin toplumsal cinsiyete dayalı gelişmesinin ve toplumsal cinsiyet eşitliği performansının boylamsal analizi için UNDP ile işbirliğiyle yapılmıştır ve analiz sonuçları raporlanmıştır. Raporlara sitelerinden ulaşabilir, detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

BUMKAD olarak CEID Bursa Platformu içinde biz de yerimizi aldık. Yaptığımız çalışmaların ölçme ve izleme kısmı olmadan etki alanını anlamak oldukça zor. Bu nedenle doğru veriye ulaşabilmek, doğru verinin yaratılması ve takip edilmesi çok çok önemli. Veri çıktılarına göre iyileştirilmesi, aksiyon alınması gereken konuları daha net ortaya koyabileceğiz. Platformun Türkiye’de tüm şehirlerde hayata geçirilmesi, her şehrin bu kapsamdaki sorunlarını anlamak ve önceliklendirmede önemli olacaktır.