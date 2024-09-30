Değerli Okurlar,

Bir süre önce, dünya devi Çinli otomotiv üreticisi BYD firması burada sıralamak istemediğim sayısız iltimas ve avantajlarla Manisa’da yatırım yapma onay ve kararını açıkladı. Bu kuruluş dünya pazarında konforlu, cazibeli, alternatifli ve ucuz elektrikli araç üreticileri arasında neredeyse dünya lideri durumunda. Asıl amacı Türkiye’de üslenip, Avrupa ve Amerika’ya buradan açılmak. Ayrıca, ülkemiz otomotiv ana sanayileri iç ve dış pazarda yaşanan talep darlığıyla çalışma sürelerini azaltmış ve döviz politikası işlerini zorlaştırmışken…

BYD için;

- Sağlanan avantajlar neler?

- Bu avantajlar ülkemizdeki diğer üreticilere sağlanıyor mu?

- Vergi ayrıcalığı haksız rekabet doğurmuyor mu?

- Araç üretiminde kullanılacak parçaların ne kadarı ülkemizde üretilecek?

- Servis ağı hazır mı?

- Gelmesi doğru muydu?

TOGG için;

- Üretim sayısı zaten az iken üretim sayıları nerelere kadar geriledi?

- Kar edebiliyor mu?

- Araç performansı diğerleriyle kıyaslandığında nasıl?

- BYD, TOGG satışlarına büyük zarar vermeyecek mi?

- TOGG bizim olmaya devam mı edecek, yoksa…

Otomotiv sanayimiz için;

- Üretim duruşları ne kadar gidecek?

- İşten çıkartmalar olacak mı, ne kadar olacak?

- Yeni projelerin zamanlaması ve etkisi nasıl olacak?

- Girdi maliyetleri ve işçilik artışına rağmen artmayan döviz, sektörün rekabetçiliğini nasıl etkiliyor?

- Bazıları dünyada lider olan yan sanayimiz ayakta kalabilecek mi?

Soruları artırmak hatta daha acımasız sormak mümkün ama onları size bırakıyorum.

Ülkemizin ihracatında lokomotif olan otomotiv endüstrisine kim nasıl sahip çıkıyor, nasıl bir strateji var? Bilenler ve öngörenler anlatırsa seviniriz…

Bu gidişle arabayı yolda tutmak kolay olmaz, çok emek harcanarak edinen kazanımlarımızı kaybetmeyelim.

Saygılarımla