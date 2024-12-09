Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD) marka etkinliklerinden biri olan ve bu yıl 27.si gerçekleştirilen 2023 Doğan Ersöz ve BUSİAD Başarı Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Tören, Bursa iş dünyasının yoğun ilgiyle katıldığı bir ortamda yapıldı, ben de eşimle beraber, BUSİAD Onursal Üye sıfatımla törende yer aldım.

Törende 2023 Doğan Ersöz Ödülü’nü Coşkunöz Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş aldı. Aktaş’a ödülünü Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, BUSİAD Eski Başkanları Mehmet Arif Özer ve Ergun Hadi Türkan ile BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar verdi. Ödülü aldıktan sonra konuşan Oya Coşkunöz Aktaş, ‘’24 yıl önce bu ödülü kurucumuz, babam Kemal Coşkunöz almıştı. İkinci kuşak olarak bugün burada olabiliyorsak, kurumsallaşmanın sağlam temeller üzerinde çalışmasıdır’’ dedi. Ailesine ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür eden Aktaş ‘’Büyük başarılar yalnızca bir kişinin değil, birlikte hareket eden bir topluluğun geleceğe umutla bakması sonucu yenilikçi yaklaşımı ve başarısıdır’’ diye konuştu.

Törende, BUSİAD Özel Başarı Ödülünü Sencer SOLAKOĞLU, BUSİAD Kültür-Sanat ve Spora Destek Ödülü’nü TOFAŞ Türk Otomotiv Fabrikası A.Ş. CEO’su Cengiz ERDOĞDU, BUSİAD Meslek Ödülü’nü Attila Parlamış ve Sinan BAYKAL, BUSİAD Eğitim Ödülü’nü Mehmet Zorlu Vakfı adına Korteks Genel Müdürü Barış MERT, BUSİAD Sorumluluk Ödülü’nü BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin ÖZGÜLE, BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar’ın elinden aldılar.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, açılış konuşmasında şunları söyledi:

‘’Dünyamız hem siyasi, hem ekonomik, hem teknolojik, hem de var oluş anlamında kritik bir dönemde. Tüm karar alıcılar ve biz iş insanları, bu değişen dünyamızdaki gelişmeleri mutlaka çok iyi okuyup geleceğe yönelik yol haritalarımızı zamanında ve doğru bir şekilde hazırlamalı, belirleyeceğimiz hedefler ve planlar çerçevesinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeliyiz.’’

Atatürk’ün ‘’Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim’’ sözüne atıfta bulunan Buğra Küçükkayalar, şöyle devam etti:

‘’Biz de öyle. İş insanı umut üzerine inşa eder varlığını. Geleceğin hep daha iyi olacağını umar. Türkiye’nin geleceğine inanıyor ve umudumuzu hep diri tutuyoruz. Biliyoruz ki yüreğimizde yanan kor sönerse tekrar harlamaz. O nedenle tüm olumsuzluklara rağmen hep bir çıkış yolu arıyor ve buluyoruz.’’

Türkiye’nin ikinci yüzyılının Bursa’dan başlayarak yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümü gerçekleştirilmiş bir yüz yıl olması için BUSİAD üzerlerine düşeni yaptıklarını da kaydeden Küçükkayalar, ‘’Bursa’mız için yeni bir hikaye yazmanın vakti gelmiştir. Burada da görev kentimizin tüm paydaşlarına, yani iş insanlarımıza, çalışanlarımıza, yerel yöneticilerimize, meclisteki temsilcilerimize, basınımıza, kısacası tüm Bursalılara düşüyor. Biliyoruz ki bizim Bursa olarak her türlü gücümüz ve kaynağımız mevcut. Yeter ki birbirimize inanalım, güvenelim, bir ve birlik olalım, konuşalım ve umutla bakalım. Kentimizin yaşanabilir olması da Bursa’nın planlanmasının, Bursa’mızın top yekun kalkınmasını sağlayacak şekilde, tüm ilçelerin birlikte düşünülüp ele alınarak, sosyo-ekonomik dengesizliği de giderecek şekilde politikalar geliştirerek, bütün ilçelerin orantılı gelişimi üzerine kurgulanmasına bağlıdır. Tüm değişimin paradigmamızı değiştirmekten geçtiğini biliyoruz. Kolay değil ama buna da mecbur olduğumuzu görüyoruz. Türkiye’nin yeni yüzyılında öncü olmak için zihinlerde başlayacak değişimle hayallerimizdeki Bursa’ya yaklaşmak, hayal olmaktan neden çıkmasın?’’diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ise Nilüfer’in ciddi bir baskı altında olduğunu, cazibe alanı olan Nilüfer’de yeni konut talebinin sürdüğünü ve bunun da tarım alanlarını tehdit ettiğini kaydetti. Özdemir, Nilüfer Belediyesi’nin 5 yıl içinde 25 kreş açmayı planladığını ve bu konuda iş insanlarından destek beklediğini, ifade etti.

Bursa Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ise Bursa’nın yaşanabilir bir kent olması için elbirliği ile çalışacaklarını, vurguladı.