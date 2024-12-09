Kıymetli okurlar, hepimizin malumu üzerine özellikle Covid 19 pandemi sürecinden sonra global olarak artan enerji maliyetleri sonucunda, enerji tasarrufu tüm dünyada daha önemli bir hale gelmiştir. Özellikle gelişmiş batı toplumlarında mali idareler ısı ve enerji tasarrufu sağlayan yatırımlara önemli vergisel teşvikler sağlamaktadır.

Ankara Defterdarlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü tarafından verilen 38418978-120[40-2021/1(İ)]-… sayılı özelge ile, şirketin …. Bölgesinde bulunan binasının çatısına enerji tasarrufu amacıyla …. kWe gücünde güneş enerjisinden elektrik üretmeye matuf bir sistem kurulduğu, sistemin işleyişi gereği elektriğin fazla üretildiği saatlerde (hafta sonu, öğle tatili, ulusal ve dini bayram günleri v.b.) enterkonnekte sisteme elektrik verildiği, diğer saatlerde ise doğrudan tüketimde kullanıldığı, kurduğunuz elektrik tesisinin amacının elektrik üretip satmak olmadığı, söz konusu yatırım sayesinde işletme çatısı üzerine kurulan güneş enerjisi sistemiyle üretilen elektriğin üretim ve işletmede kullanıldığı belirtilerek, söz konusu sisteme ilişkin harcamalarınızın enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar kapsamında değerlendirilmek suretiyle Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi kapsamında kurum kazancınızın tespitinde doğrudan gider yazılıp yazılmayacağı hususunda görüş bildirmiştir.

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

- 269’uncu maddesinde; "İktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkuller maliyet bedelleri ile değerlenir.

Bu Kanuna göre, aşağıdaki yazılı kıymetler gayrimenkuller gibi değerlenir:

1. Gayrimenkullerin mütemmim cüzileri ve teferruatı;

2. Tesisat ve makinalar;

3. Gemiler ve diğer taşıtlar;

4. Gayrimaddi haklar.",

- 273’üncü maddesinde, "Alet, edevat, mefruşat ve demirbaş eşya maliyet bedeli ile değerlenir. İmal edilen alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlarda imal giderleri satın alma bedeli yerine geçer.",

- 313’üncü maddesinde, "İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.

... Değeri 50.000.000.- lirayı (1.1.2024'den itibaren 6.900 TL) aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 50.000.000.- lirayı (1.1.2024'den itibaren 6.900 TL) aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır."

hükümleri yer almaktadır.

Bunun yanı sıra, mezkûr Kanunun 315 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları" tespit edilmiş ve 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439, 458 ve 506 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik, 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki Amortisman Listesi ile açıklanmıştır. Buna göre, bahse konu özelge taslağına konu güneş enerji sistemi, 213 sayılı Kanun uygulamasında amortismana tabi iktisadi kıymet mahiyetinde olup, söz konusu amortisman listesinin (3.2.2) sırası kapsamında değerlendirilmektedir.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6’ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş olup, safi kurum kazancının tespitinde Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirim konusu yapılabilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun "İndirilecek Giderler" başlıklı 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasında;

"Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir:

...

7. İşletmeye dâhil olan gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, yapıldığı yılda doğrudan gider yazılabilir.

..."

hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, konu ile ilgili olarak 23 Aralık 2016 tarihli ve 29927 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 295 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin üçüncü bölümünün "Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Harcamaların Ticari Kazancın Tespitinde Gider Olarak İndirimi" başlıklı 8 inci maddesinde;

"(1) İşletmeye dâhil olan gayrimenkullerin iktisadi değerini artırıcı niteliği bulunan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, mükelleflerce 193 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi kapsamında amortisman ayrılmak suretiyle ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilmektedir.

(2) Maddede yapılan değişiklik ile mükellefler, dilerlerse işletmeye dâhil gayrimenkullerin iktisadi değerini artırıcı nitelikteki ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalarını, doğrudan gider yazmak suretiyle ticari kazancın tespitinde dikkate alabileceklerdir."

açıklamaları yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketinizin elektrik ihtiyacının karşılanması ve fazla üretimin sisteme aktarılması amacıyla yaptığı güneş enerjisi panelleri yatırımı için yapılan harcamaların, ilgili yıl (harcamanın yapıldığı yıl) içinde doğrudan gider olarak yazılabilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre amortismana tabi iktisadi kıymet mahiyetinde olan söz konusu güneş enerjisi panelleri için ayrılan amortismanların kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabileceği tabii olduğu yönünde görüş bildirilmiştir.