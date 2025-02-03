Bugün mesleki konulardan uzaklaşıyoruz. Gerek şahsi ve gerekse Bursa’nın derdi olan bir konuyu ele alacağız.

Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi, seçimlerde CHP’nin eline geçti. Artık eskiden yapılmış yanlışlar varsa, yeni belediyeler bunları düzeltmelidir diye düşünüyorum.

Şehrin doğusunda Hayran Caddesi’ne cepheli, görüntüsü çok güzel bir stadyumumuz var. Bursaspor’un maçlarında tıklım tıklım doluyor. Bütün Türkiye’de böyle devamlı ve yüzde 100 veya ona yakın seyircisi olan başka takım yok diye biliyorum. Tabii Bursa’nın vefakâr seyircisi takımını sonuna kadar destekliyor, buna memnun oluyoruz.

Ancak stadyum çevresinde oturanların çok büyük derdi ve şikâyetleri var. Stadyum, dünya çapında özel bir stadyum. Bursaspor’a yakışan bir stadyum. Taraftarlar Bursaspor’un maçlarına koşa koşa gidiyorlar. Bursaspor da taraftarlarını üzmüyor. İnşallah en kısa zamanda birinci lige çıkacağız.

Gelelim stadyum çevresinde oturanların derdine. Bursaspor maçı olduğu zaman etraftaki bütün sokaklar sağlı sollu, önlü arkalı, vs. vs. olduğu gibi otopark oluyor. Bir sokağa girdiğinizde o sokakta kalıyorsunuz arabanızla. Ne ileri ne de geri gidebiliyorsunuz. Sonunda arabanız ya bir başka arabaya veya çöp tenekesine veya o sokakta olan bir kaldırım taşına çarpıyor. Çiziliyor. Evinize giremiyorsunuz, çünkü kapınızın önüne bir düşüncesiz adam gelmiş, park etmiş ve maça gitmiş. Daha bunun gibi ne dertler var, ne dertler.

Stadyum zülfiyâre dokundu. Benim iki sene önce aldığım arabam eve gelmeye çalışırken o kadar çok çizildi ki sonunda satmak zorunda kaldım. Başka bir araba aldım. Bakalım bu ne kadar dayanacak, merak ediyorum.

Stadyumun etrafındaki mahallelerde, sokaklarda oturanlar çok dertli. Önceki belediyenin ömrü yetmedi, otopark düzenlemesi yapılamadı. Yeni belediyeler buna bir çare bulmalıdır diye düşünüyorum.

Bir kere Burulaş Genel Müdürü arkadaşımız, Genel Müdür Muavini kardeşimiz, trafik konusunda çok bilgili bir arkadaşımız var. İsimlerini özellikle yazmıyorum. Bu arkadaşlar, dağlar kadar büyük bu sorunu çözerler, çözmeliler.

Stadyumun çevresinde birçok boş alan var. Ya bu alanlarda düzenlemeler yapılmalı, stadyuma gelen araçların park etmesi sağlanmalıdır. Ya da kesinlikle stadyuma araçla gelmek yasaklanmalıdır. Aslında yasakları yasaklamak gerekir ama bir probleme çözüm bulunamıyorsa en son başvurulacak tedbir yasak ilan etmektir.

Çözüm olamaz demek en kolay yoldur. Biz bunca bilgili, etkili ve yetkililerden çözüm bekliyoruz, çözüm.

Yazıma burada son verirken hakikaten çözüm bekliyorum, çözüm olamaz lafını kabul etmiyorum.