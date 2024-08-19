Değerli okurlar,

Mavi Bayrak Ödül Programı, bağımsız bir sivil toplum örgütü olan “Foundation for Environmental Education - FEE” tarafından yürütülmektedir ve her üye ülkede benzer kuruluşlarca temsil edilmektedir. FEE 81 üye ülkesiyle, dünyanın en büyük çevre eğitim kuruluşudur. FEE programları yalnızca sivil toplum kuruluşlarınca yürütülebilmektedir ve Türkiye’de Mavi Bayrak Programı’nı yürütmekten sorumlu tek yetkili kuruluş Türkiye Çevre Eğitim Vakfı - TÜRÇEV’dir.

Bursa; 115 km deniz kıyısı, 80 km İznik gölü ve 82 km Uluabat göl kıyısı olmak üzere toplamda 277 km kıyı şeridine sahip bir şehrimizdir. Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü yaz sezonuyla birlikte; Ihlamur ormanlarının eteğindeki Malkara Halk Plajının gerekli kriterleri sağlaması için çalışmalar başlamıştır. Öncelikle iş makinaları marifetiyle plajı oluşturan kumsal alan düzenlenmiş. Ardından, engelli ihtiyaçları karşılamak için engelli yürüyüş yolu, tuvaleti, otoparkı, özel şezlong ve denize giriş için platform gibi imkânlar sağlanmıştır. Sonrasında peyzaj düzenlemesi yapılarak gerekli tabelalar yerleştirilmiştir. Bununla birlikte kum eleme makinalarıyla kumlar temizlenerek ve otopark, şezlong, cankurtaran ve düzenli temizlik imkânı sunulmuştur.

Bursa’da mavi bayrak ödülü serüvenimiz; 2022 yılında İznik İnciraltı Halk Plajı, 2023 yılında Karacabey Kurşunlu Halk Plajı devam etmiş ve 2024 yılında Karacabey Malkara Halk Plajı ile şehrimize 3. Mavi Bayrak kazandırılmıştır. Sayının artırılması için çalışmalar devam etmektedir.

‘’Mavi Bayrak’’ ödülünün alına bilmesi için gerekli olan 33 kriter (yüzme suyu kalitesi son 4 senenin ortalamasının mükemmel kalitesinde olması-kanalizasyon bağlantısı-tuvalet-engelli imkânları vb.) sağlandıktan sonra TÜRÇEV yetkileri son denetimi yapmış ve Mavi Bayrak geçtiğimiz hafta bölge halkının yoğun ilgi ve desteğiyle çekilmiştir. Gerekli tüm imkanlar halkımızın kullanımına ücretsiz olarak sunulmuştur.

Amacımız; sürdürülebilir bir hayat için gerekli koşulları oluşturarak halkımızın hak ettiği yaşam kalitesini artırmaktır. Tüm süreçlerde emeği geçenlere ve paydaşlarımıza gönülden teşekkürler.

Halkımızı gülümsetmeye devam edeceğiz.

Saygılarımla