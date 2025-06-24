Değerli Okurlar,

Bursa Büyükşehir belediye başkanımız Sayın Mustafa Bozbey’in bir sene önce yaptırdığı vizyoner bir başvuruyla; Dünya Sağlık Örgütünün Sağlıklı Şehirler Konferansı, “Dirençli Sağlıklı Kentler: Herkes İçin Sürdürülebilir Kentsel Gelecek” ana temasıyla 16-20 Haziran tarihleri arasında BURSA’da düzenlendi. Daha önce 2005 yılında düzenlenen konferansa şehrimiz ve belediyemiz 20 yıl sonra tekrar ev sahipliği yaptı. Konferansa; 27 ülkeden 180’i yabancı olmak üzere toplamda 500’e yakın konuk katıldı. Sadece üye belediyelerin temsilcilerinin davetli olduğu etkinliğimize farklı il ve şehirlerin Belediye Başkanları ve temsilcileri katılmıştır. Beş yılda bir yeni bir aşamaya geçilen süreçte 8. aşamaya geçiş BURSA’da olmuştur ayrıca önümüzdeki beş yıl boyunca tüm etkinliklerde ve faaliyetlerde anılacak BURSA TAAHHÜDÜ adı altında ortak bir bildiri imza altına alınmış ve paylaşılmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Belediye Başkanları ve Siyasi Liderleri Tarafından VIII. Aşamanın (2026-2030) Başlangıcında Kabul Edilen ve Paylaşılan metnin özeti ise;

Biz, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın belediye başkanları ve siyasi liderleri olarak, 17 Haziran 2025'te ortak yolculuğumuzun VIII. Aşamasının lansmanında Türkiye'nin Bursa kentinde bir araya gelerek, herkesin onur ve refah içinde yaşayabileceği gelişen, kapsayıcı ve sürdürülebilir şehirler inşa etme taahhüdümüzü yeniden teyit ediyoruz. VII. Aşama ve Kopenhag Belediye Başkanları Konsensüsü'nün mirası üzerine inşa edilen Bursa Taahhüdü, dönüştürücü yeni bir aşama için kolektif eylemimizi işaret etmektedir. Yedi birbiriyle bağlantılı tema – insanlar, mekan, katılım, refah, barış, gezegen ve hazırlıklılık – rehberliğinde, gelecek nesillerin sağlığını, eşitliğini ve refahını güvence altına alırken, gelecekteki zorluklar karşısında gelişebilecek şehirler için temelleri atıyoruz.

Gelişen şehirlerin temelinin insanlar olduğunu onaylıyoruz. Yaş, cinsiyet, geçmiş veya koşul ne olursa olsun, bireyleri ve toplulukları onurlu bir yaşam sürmeleri, iyi sağlıkla yaşamaları ve topluma anlamlı bir şekilde katkıda bulunmaları için desteklemeye kararlıyız. Şehirler, yaşam boyunca uyarlanmış hizmetler ve fırsatlar aracılığıyla sağlığa ve refaha erişimi sağlayarak, ayrımcılığı ve sosyal dışlanmayı önleyerek öncü olacaklardır.

Biz, kapsayıcı katılım ve anlamlı ortaklıkların güven inşa etmek ve demokrasiyi güçlendirmek için esas olduğunu ve sağlık ve refah için belirleyici olduğunu kabul ediyoruz. İnsanlara yaşamlarını etkileyen kararları şekillendirmede söz hakkı verildiğinde – ve yerel yönetimler sektörler ve topluluklar arasında işbirliği yaptığında – şehirler daha dirençli, duyarlı ve eşit hale gelir.

Biz, gerçek refahın sadece ekonomik büyüme ile değil, tüm sakinlerimizin sağlığı, fırsatları ve onuru ile de ölçüldüğünü kabul ediyoruz.

Biz, barışın kapsayıcılık, adalet ve herkesin kendini güvende hissettiği ve ait olduğu ortamlar aracılığıyla inşa edildiğini kabul ediyoruz. Kapsayıcı yönetişimi sağlayarak, şiddeti önleyerek ve topluluk bağlarını güçlendirerek, insan güvenliğini ilerletmeyi, temel hakları korumayı ve diyalog ve iyileşme için alan yaratmayı taahhüt ediyoruz. Çatışmanın, yerinden edilmenin ve göçün toplulukları nasıl etkilediğini kabul ediyor ve entegrasyonu, uzlaşmayı ve sosyal uyumu destekleyen barış inşa etme çabalarını teşvik etmeyi taahhüt ediyoruz. Ayrımcılık, adaletsizlik ve şiddetin her türüyle mücadele edeceğiz.

Biz, insanların sağlığı ile gezegenimizin sağlığının birbiriyle bağlantılı olduğunu kabul ediyoruz. Herkes için erişimi destekleyecek, biyoçeşitliliği koruyacak ve mevcut ve gelecek nesillerin refahını güvence altına alacağız.

Biz, krizlerin – sağlıkla ilgili, çevresel veya insani olsun – ilerlemeyi nasıl bozduğunu, eşitsizlikleri nasıl genişlettiğini ve topluluklarımızın gücünü nasıl test ettiğini ilk elden gördük. Savunmasız insanları korumak ve bakım ve temel hizmetlerin sürekliliğini ve kapsayıcılığı sağlamak için sistemleri olan şehirler inşa etmeyi taahhüt ediyoruz.

Etkinlik sırasında ve sonrasında tüm konuklar yapılanları ve ev sahipliğimizi deyim yerindeyse öve öve bitiremediler ve yaptığımız anket sonucunda ise memnuniyet oranı ulaşılması çok zor bir performansla %98 oldu. BURSA’nın ve ülkemizin bugün ve yarınına damga vuran ve gelecekte çok önemli kazanımları olacak bir etkinlik oldu.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Dr. Cemil Tugay’a, Bursa Büyükşehir Belediye başkanımız Sn. Mustafa Bozbey’e, tüm takım arkadaşlarımıza, Burfaş’ın tüm ekibinin üstün performansına, etkinliğe sahip çıkan herkese çok teşekkür ediyoruz.

Saygılarımla