Şanghay‘da bakır, dolardaki gevşeme ve Çin‘den gelen ekonomik verilerin iyileşmesiyle yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası‘nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı, yüzde 0,7 artışla 76.090 yuan/ton (10.413,02 dolar) oldu.

Dolar endeksi, geçen hafta gördüğü üç yılın en düşük seviyesine yakın seyrediyor.

Geçen hafta açıklanan verilere göre Çin ekonomisi ilk çeyrekte yıllık yüzde 5,4 büyüyerek tahminleri aştı ve güçlü tüketim ve sanayi üretimi ile desteklendi.

Bir analist, “Bakır, Çin‘de beklenenden iyi gelen ekonomik verilerin duyarlılığı artırmasının ardından temel metallerin yükselmesine öncülük etti” dedi.

Bu arada Pekin, havayolu şirketlerine Boeing uçaklarının daha fazla teslimatını almamalarını emrederken, ABD hükümeti Nvidia‘nın H20 yapay zeka çipinin Çin‘e ihracatını sınırladı.

Analist notunda, “Küresel GSYH büyümesi %3‘ün altına düşerse, bakır talebinde yaklaşık yüzde 5-10 oranında bir azalma görebiliriz” dedi.

Londra Metal Borsası‘nda (LME) üç aylık gösterge bakır, yatay seyrederek 9.199 dolar/tonda sabit kaldı.

LME‘de alüminyum yüzde 0,4 artışla 2.391,5 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,6 artışla 1.919 dolar/tondan, nikel sabit kalarak 15.690 dolar/tondan, çinko yüzde 1,2 artışla 2.612 dolar/tondan ve kalay yüzde 1 artışla 31.095 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE‘de alüminyum yüzde 0,7 artışla 19.700 yuan/tondan, çinko yüzde 0,1 düşüşle 22.125 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,2 artışla 16.785 yuan/tondan, kalay yüzde 0,2 artışla 258.250 yuan/tondan ve nikel yüzde 0,9 artışla 125.860 yuan/tondan işlem gördü.