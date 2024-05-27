Bakır fiyatları, Çin’deki zayıf talep ve Fed‘in şahin tutanaklarının ardından güçlü seyreden ABD dolarının etkisiyle düştü.

Londra Metal Borsası‘nda (LME) üç ay vadeli bakır, TSİ 07.02‘de yüzde 0,4 düşüşle 10.373 dolar/tona gerilerken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası‘nda (SHFE) Temmuz vadeli bakır kontratı, yüzde 3,4 düşüşle 83.740 yuan/tona (11.561,35 dolar) kadar indi. Traderlar, kayıpların Pazartesi günü fiyatların rekor seviyelere ulaşmasından ve bazılarının açık pozisyon oluşturmaya başlamasından sonra kar alımından kaynaklandığını söyledi.

Hammadde kıtlığı ve talep iyimserliğinin birleşimi bakırda spekülatif alımlara neden oldu ve LME bakırının bu yıl şu ana kadar yüzde 21 oranında artmasına yol açtı.

Ancak fiyat artışları Çin‘de talebin azalmasına ve stokların yükselmesine neden oldu.

Yine de pek çoğu analist, bakır fiyatlarının yükseliş eğilimini sürdüreceğine inanıyor.

Ayrıca, son Fed toplantısı tutanaklarının bazı yetkililerin faiz oranlarını artırma yönündeki istekliliğini ortaya koymasının ardından güçlü doların da piyasa üzerinde ağırlığı vardı.

Diğer temel metaller ise düşüş eğilimindeydi.

LME‘de alüminyum yüzde 0,3 düşüşle 2.628,50 dolar/tondan, nikel yüzde 0,7 düşüşle 20.220 dolar/tondan, çinko yüzde 0,5 düşüşle 3.046,50 dolar/tondan, kalay yüzde 0,2 düşüşle 33.445 dolar/tondan ve kurşun %0,6 düşüşle 2.300,50 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE‘de alüminyum yüzde 2,4 düşüşle 20.880 yuan/tondan, çinko yüzde 1,5 düşüşle 24.515 yuan/tondan, kalay yüzde 1,8 düşüşle 273.840 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,1 düşüşle 18.540 yuan/tondan ve nikel yüzde 3,3 düşüşle 152.500 yuan/tondan işlem gördü.

Demir cevheri vadeli işlemleri, güçlenen doların genel riskten kaçma iştahını artırması nedeniyle yükseldi.

Koklaşabilir kömür ve kok kömürü sağlam temellerin desteğiyle yükselişlerini sürdürdü. Dalian Emtia Borsası‘nda (DCE) Eylül vadeli demir cevheri, yüzde 0,5 düşüşle 912 yuan/tondan (125,90 dolar) işlem gördü.

Singapur Borsası‘nda Haziran ayına ait gösterge demir cevheri, yüzde 0,6 düşüşle 102,8 dolar/tondan işlem gördü.

Fed‘in bazı yetkililerin faiz oranlarını artırmaya istekli olduğunu ortaya koyan son şahin tutanaklarının ardından dolar güçlendi ve demir cevheri de dahil olmak üzere metal kompleksi üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.

Fiyatlardaki düşüş, çelik üretiminin temel bileşeninin fiyatlarını yaklaşık üç ayın en yüksek seviyelerine çıkaran son gayrimenkul teşvik paketiyle sınırlandı.

Analistlere göre makro güven zayıfladığında demir cevheri çeliğe göre daha fazla aşağı yönlü riskle karşı karşıya kalabilir.

DCE‘deki diğer çelik üretimi bileşenleri, koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,1 ve yüzde 1,01 artmasıyla kazançlarını iki haftanın en yüksek seviyesine çıkardı.

Analistler kömür üretiminin düşüşte olduğunu ancak talebin muhtemelen daha da artacağını kaydetti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası‘nda inşaat demiri yatay seyrederken, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,1 artış gösterdi, paslanmaz çelik yüzde 0,7 arttı, filmaşin ise yüzde 2,6 düştü.