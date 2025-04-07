Bugün, yine bir başka genç meslektaşın yazısından faydalanarak yazımı tamamlamayı düşündüm. Bazı haberlere bizzat ulaşamayınca önemli bulduğum konuları yazabilmek ve siz değerli okurlara ulaştırabilmek için yazarlarından izin alıyorum. Nitekim bu yazımı da yazabilmek için bana göre çok genç olan Bağımsız Denetçi Nusret Ayyıldız’dan izin istedim ve ondan sonra yazımı hazırladım.

Geçen yıl, şirketlerin, Bağımsız Denetime tabi olma kriterleri değişmiş ve limitler güncellenmişti. Maalesef enflasyonu %5 lere düşüremediğimiz takdirde bu güncellemeler devam etmek mecburiyetindedir. İnşallah en kısa zamanda enflasyon canavarını yeneriz.

Şu andaki bağımsız denetime tabi olma limitleri şöyledir.

a. Aktif toplam 150 milyon TL.

b. Yıllık net satış hasılatı 300 milyon TL.

c. Çalışan sayısı 150 kişi

Bu 3 limitin herhangi ikisini aşan şirketler bağımsız denetime tabidir.

Yeni limitler ne olacak?

KGK tarafından hazırlanan taslağa göre 2025 yılından itibaren şirketlerin denetime tabi olma limitleri:

A. Aktif toplamı 300 milyon TL.

B. Net satış hasılatı 600 milyon TL.

C. Çalışan sayısı 150 kişi olacaktır.

01.01.2025 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olma limitleri:

a. 2023 ve 2024 yıllarında limit değerlerden en az ikisini aşan şirketler

b. 01.01.2025 tarihinden itibaren yanı 2025 hesap döneminde bağımsız denetime tabi olacaktır.

c. Bu durumda 2025 yılı için bağımsız denetçi seçip prosedürleri tamamlayarak bağımsız denetçi atayacaklardır.

d. Tabii ki bu kriterlerin belirlenmesinde vergi mevzuatı kapsamında hazırlanan bilanço ve gelir tablosu esas alınacaktır.

e. Limitler arttığına göre kapsam daralıyor mu dersek, yani Limitlerin iki katına çıkmış olması kapsamın önemli bir şekilde düşeceği izlenimi yaratsa da bir önceki yıl denetime tabi olan şirket sayısı baz alındığında denetime tabi olan şirket sayısında önemli bir azalma olmayacağı değerlendirilmektedir.

f. Bobi Frs daki büyük işletme tanımının da değişmesi beklenmektedir. Bu durumda büyük işletme hadlerinin iki katına çıkarılabileceği düşünülmektedir.

Bana göre üzerinde çalışılmakta olan bu limitleri içeren taslak çalışması güzel bir çalışmadır. Böylece, bağımsız denetime tabi şirket limitleri enflasyonun altında kalmayacak ve tabii ki şirketlerin tabloları da bütün dünyanın kabul edeceği şekli alacaktır. Tabloların gerçeği göstermesi, ülkenin çekeceği yatırımları da artıracaktır.

Ben bir de mali mevzuat açısından bir çalışma yapılmasını diliyorum.

Bu nedir derseniz, enflasyon düzeltmesi sonucunda doğacak farkların kesinlikle vergi ile ilişkilendirilmeksizin doğrudan doğruya sermaye ile ilgilendirilerek sonuçlandırılmasıdır. Ülkemiz ve şirketleri için bu düzenleme çok önemli bir düzenleme olacaktır kanaatindeyim.

İnşallah çok düzgün ve doğru sonuçları içerecek bir karar çıkar.