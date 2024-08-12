Bursa, Temmuz ayını gene çok renkli, sanat dolu yaşadı. Önce Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 36. Uluslararası Halk Dansları Yarışması ile 7/11 Temmuz tarihleri arasında Açık Hava Tiyatrosu sahnesi, dünyanın 23 ülkesinden gelen ve 720 sanatçıdan oluşan Halk Dansları ekipleriyle doldu. Yarışma, Bursa Kılıç Kalkan Ekibimizin yöresel halk oyunumuzu sergilemesiyle başladı. Ardından yarışma sürecinde yer alan ülkelerin rengarenk yöresel kıyafetleri içinde bayan/erkek yarışmacılarının sunduğu, kendi yöresel ve tarihsel danslarını Bursalılar coşkuyla izledi, ayakta alkışladı. Hafta boyunca bu coşku Açık Hava Tiyatrosu’nda yaşanırken, ekipler ilçelerde de gösteriler yaptılar. Yarışmanın son iki gününde, ülkelerin grup başkanlarının oluşturduğu jüri, grupların yeniden o iki gün boyunca sunduğu dansları da değerlendirerek puan verdi. Sonuçta Özbekistan birinci, Türkmenistan ikinci, Bulgaristan üçüncü oldu. Bir özel ödülü Macaristan, mansiyon ödülünü de Kazakistan aldı.

62. Uluslararası Bursa Festivali de 5 Temmuz günü Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın geleneksel hale gelen açılış konseriyle başladı, konser Merinos Park’ta idi, 31 Temmuz’da da yine Merinos Park’ta Büyük Ev Ablukada adlı eserle, yeni bir elektrikli konser türü sergilenerek son buldu. Programda yer alan eserleri ve sanatçıların hemen hemen hepsini, Balat ve İznik dışındakileri, zevkle izledim. Çok renkli ve çok değerli sanatçılar, gruplar seçilmişti, bu vesile ile Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yönetimini kutluyorum. Festivalin aksamadan sürdürülmesini titizlikle destekleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e de, bir Bursalı olarak şükranlarımı sunuyorum.

Ancak bu güzelliklerin üzerinde oluşan bazı bulutlanmalardan bahsetmeden yazıma son veremiyorum. Şöyle ki;

Açılış geleneksel hale gelmiş şekliyle, ama yeri farklı olarak, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın konseriyle, Merinos Park’ta yapıldı ve festival programında yer alan konserlerin bazıları yine Merinos Park’ta, Balat Ormanı’nda, İznik’te ve Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde icra edildi. Bir Bursalı olarak bu dağılımı içime sindiremedim. Zira Festival Açık Hava Tiyatrosu’ndan koparılmıştı, oysa Açık Hava Tiyatrosu Uluslararası Bursa Festivali için inşa edilmişti. Evet, 1980’li yılların başlarında festival kapsamındaki etkinliklerin topluca gerçekleştirilmesi için Kültürpark içinde, Bursa Açıkhava Tiyatrosu yapılmıştı. Tiyatronun sahne düzeni ve seyir alanları tiyatro standartlarına uygun olarak düzenlenmiştir. 3500 oturma ve 1500 ayakta olmak üzere 5000 seyirci kapasitesine sahiptir. Bu özellikleriyle uluslararası standartlarda her türlü sanat etkinliğine ev sahipliği yapabilme yeteneğine sahiptir, nitekim bugüne kadar yapmıştır da.

Sahne düzeni ve seyir alanı yönüyle, açılış konserinin ve başka festival konserlerinin icra edildiği Merinos Park alanını ise bir sanatsal etkinliğin seyir alanı olarak kabullenmek çok zor. Alan dümdüz, üzerine plastik sandalyeler yerleştirilmiş, sahne uzak ve insan boyundan yüksek, sanatçıları yakından izlemek zor, orkestra ve müzisyenlerin sesleri açık havada dağılıyor. Konserleri izlerken aklıma hep geldi, acaba bir dürbün olsaydı yanımda, diye! Ki ben ön sırada oturduğum halde yine de rahat izleyemiyordum, bir de arka sıradakilere sormak lazım. Elektronik müzik gurubu KÖFN konserinde alandaki seyirci sandalyelerini kaldırmışlardı, yetkiliye nedenini sorduğumda, gençlerin müzikle beraber dans etmesi için kaldırdık cevabını aldım.(?)

Ben beş yıl bu festivalin sorumluluğunu taşımış bir belediye başkanı ve tabii bir Bursalı olarak, Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’e ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yönetimine sesleniyorum; lütfen bundan böyle Uluslararası Bursa Festivalini, kendi mekanından, Bursa Açık Hava Tiyatrosundan koparmayın. Sadece açılış konserinin, senfonik ses düzeninin düzgün seyri açısından, BBDSO’nun kendi konser mekanı olan, Merinos Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi salonunda icra edilmesi daha uygun olur kanısındayım.

Kentin uzak bölgelerindeki vatandaşlarımızın da festivalden yararlanmalarını kolaylaştırmak için, ya bazı sanatçılarla iki konser için sözleşme yapın ve Yıldırım, Balat, İznik gibi bölgelerde de konser vermelerini sağlayın veya konser akşamları kentimizin uzak bölgelerinden Kültür Park’a, konser saatlerine uygun otobüs seferleri düzenleyin.

Lütfen Bursa Açık Hava Tiyatrosunun, öncelikli olarak, Uluslararası Bursa Festivalleri etkinlikleri için oluşturulduğunu unutmayın…