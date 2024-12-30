2024 yılı, teknoloji ve bilim alanında önemli ilerlemelere sahne oldu. Yapay zekâ, blokzincir, kuantum bilişim ve sürdürülebilir enerji gibi alanlarda kaydedilen gelişmeler dikkat çekiciydi. Bu yıl en çok yapay zeka ve üretken yapay zeka konuştuk, öyle gelişmeler oluyor ki konuşmaya da devam edeceğiz. Yapay zekâ, 2024 yılında iş dünyasından günlük yaşama kadar geniş bir yelpazede etkisini artırdı. Özellikle üretken yapay zekâ, içerik oluşturma, yazılım geliştirme ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda yenilikçi çözümler sunuyor, ancak teknolojinin hukuki boyutları ve yazılımcıların rolü üzerindeki etkileri de tartışmaya açıldı ve henüz netlik kazanmayan alanlar var. Yapay zekâ (AI), üretken AI ve otonom sistemlerle birlikte işletmelerde verimliliği artıracak ve maliyetleri düşürecek. Araştırmalara göre, 2028 yılına kadar günlük iş kararlarının en az yüzde 15’inin AI tarafından otonom şekilde alınması bekleniyor. Bir başka önemli konu Blokzincir ve Tokenizasyon oldu. TÜMKAD olarak bu sene kasım ayında Uludağ ünv yapmış olduğumuz zirve de tam gün boyunca bu konuyu masaya yatırdık. Blokzincir teknolojisi, finans sektöründe ve diğer endüstrilerde daha fazla benimsenerek, varlıkların dijitalleştirilmesi ve tokenizasyon süreçlerinde kullanılmaya başladı ve yayılarak devam edecektir. Dijital varlıkların yönetimi ve transferi daha güvenli ve verimli hale gelecektir. Kuantum bilişim alanındaki ilerlemeler, özellikle kuantum sonrası şifreleme tekniklerinin geliştirilmesiyle siber güvenlikte yeni bir dönemi başlattı. Bu gelişmeler, verilerin korunması ve güvenli iletişim açısından kritik öneme sahip olacaktır. Kuantum bilgisayarlar, özellikle ilaç geliştirme ve yeni malzeme tasarımı gibi alanlarda karmaşık kimyasal reaksiyonları hızla simüle ederek ürün geliştirme döngülerini kısaltacak ve Ar-Ge maliyetlerini azaltacaktır. Biyoteknoloji alanındaki ilerlemeler, sağlık sektöründe devrim yaratacak. Özellikle bitki bazlı diyetlerin sağlık üzerindeki olumlu etkileri ve koruyucu sağlık yaklaşımları daha fazla benimsenecektir. Sürdürülebilirlik odaklı teknolojiler, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynuyor. İklim teknolojileri ve enerji sektöründe dijitalleşme, çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sağlamaya devam edecektir.

2024 yılını tüm bu gelişmeler ile tamamlarken, savaşların , ekonomik krizlerin, iklim değişkliği etkilerinin 2025’ te daha da hissedilir olacağını hepimiz biliyoruz. Teknoloji , mühendislik ve bililm alanındaki gelişmelerin dünyamızın daha yaşanabilir, daha iyi bir yer olmasına fayda sağlayacak şekilde geliştirilmesi 2025 dileklerim içinde ilk dileğim. Hepimize sağlıkla,huzurla, mutluluk ve iyilikle geçireceğimiz bir 2025 yılı diliyorum.