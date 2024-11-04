Hepimiz daha iyi şartlarda yaşamak istiyoruz. Sağlık ve güven içerisinde çalışmak, üretmek ve tüketerek konforlu bir hayatı hedefliyoruz.

Hal böyleyken geçtiğimiz süreçte ülkemizde endüstriyel üretimin düştüğü açıklandı. Ekonomik açıdan enflasyon, işsizlik ve hayat pahalılığından daha büyük bir sorunun oluşmaya başladığı görülmektedir. Bu durumun ihtimal dahilinde olduğunu kaleme aldığımızı hatırlayacaksınızdır.

Son zamanlarda kapanan işletmelere şahit olmaktayız. Bilindiği üzere bir işletmenin kapatılabilmesi bir ekonomik güç istemektedir. Kapanan işyerlerinin sahiplerinin maddi durumları genelde iyidir, zaten kapanma nedenleri de artık ülkede üretim yapmanın ekonomik olarak anlam taşımamasıdır.

Bugünkü koşullarda birçok işletme işi kapatamayacağı için faaliyetine devam etmeye çalışmaktadır.

Türkiye yıllardır yönetilmeyen bir ekonomiye muhataptır. Sorunlar çözülmek yerine geçici tedbirlerle zaman yitirildiği için problemler giderek büyümektedir.

Uygulanan ekonomik önlem paketlerinin yetersizliği ülkeyi gittikçe zora sokmaktadır. Bir ülke yıllarca ekonomik önlem paketleriyle yönetilir ve sonuç alınmazsa ne olur?

Güven tesis edilebilir mi? Beklentiler değiştirilebilir mi?

Türkiye gün geçtikçe ekonomik direncini yitirmekte, vatandaşının alım gücü azalmaktadır.

Kendini besleyen bu olumsuz döngüden çıkılma ihtimali azalmaktadır.

Geçtiğimiz yıl ekonomik açıdan çöpe atılmış bir yıldır. Görüldüğü kadarıyla korkarız 2025 de kayıp bir yıl olacaktır.

Basında asgari ücret tartışılmaktadır. Yeni yılda ne kadar zam geleceği üzerine yorumlar yapılmaktadır. İlk olarak mevcut durumda ne kadar zam yapılırsa yapılsın çalışanları mutlu etmesi mümkün değildir. Sorunun sorumluluğu çalışanlara devredilemez.

Ancak asgari ücrete zam yapılarak ekonomik sorunların azalacağını beklemek de doğru değildir.

Türkiye asgari ücrete yapacağı zammı ihracat ürünlerine yansıtamayacağına göre, ortada önemli bir sorun mevcuttur. Kimse işin bu tarafını dillendirmemektedir.

Bugün bazı AB ülkeleri dahi ülkemizden daha rekabetçi duruma gelmiştir. Bu sebepledir ki; üretim düşüşü istatistiklere yansımaya başlamıştır.

Uzun vadede Türkiye büyüyecek ve zenginleşecektir ancak kısa ve orta vadede aklı, mantığı sorunlarımızın çözümünün merkezine oturtmak zorundayız.

Sanayi üretimimiz düşüyor, ilgilenen var mı?