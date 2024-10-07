Dünyanın çivisi mi çıktı, yoksa dünya olması gereken yöne doğru mu gidiyor? Bir bakıyoruz ki, Türkiye Sürdürülebilirlik raporlama standartları (TSRS) diye bir mevzuat çıkıyor ve 29/12/2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kurul Kararında belirli işletmelerin 01/01/2024 tarihinden itibaren zorunlu sürdürülebilirlik raporlamasına tabi olacağı açıklanmıştır.

1) “Kurul Kararının 3’üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Sayılan ve Hadlere Tabi Olan İşletmeler Listesi” başlıklı listede yer alan işletmeler arasından;

− Aktif toplamı 500 Milyon Türk Lirası

− Yıllık net satış hasılatı 1 Milyar Türk Lirası

− Çalışan sayısı 250 kişi

ölçütlerinden en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki raporlama döneminde aşan işletmeler zorunlu uygulama kapsamına dâhildir.

TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STANDARTLARI, EĞİTİMLERİ VE SINAVLARI

Dünyanın çivisi mi çıktı, yoksa dünya olması gereken yöne doğru mu gidiyor? Bir bakıyoruz ki, Türkiye Sürdürülebilirlik raporlama standartları (TSRS) diye bir mevzuat çıkıyor ve 29/12/2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kurul Kararında belirli işletmelerin 01/01/2024 tarihinden itibaren zorunlu sürdürülebilirlik raporlamasına tabi olacağı açıklanmıştır.

2) “Kurul Kararının 3’üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Sayılan ve Hadlere Tabi Olan İşletmeler Listesi” başlıklı listede yer alan işletmeler arasından;

− Aktif toplamı 500 Milyon Türk Lirası

− Yıllık net satış hasılatı 1 Milyar Türk Lirası

− Çalışan sayısı 250 kişi

ölçütlerinden en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki raporlama döneminde aşan işletmeler zorunlu uygulama kapsamına dâhildir.

Bu arada daha ne olduğunu anlayamadan bir de baktık ki 21.Eylül.2024 tarihinde sürdürülebilirlik sınavı yapıldı.

2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi bankalar, her ne kadar listede sayılmış olsalar dahi, herhangi bir eşik değere tabi olmaksızın zorunlu raporlama kapsamındadırlar. Ancak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde yer alan bankalar bu uygulamadan muaf tutulmuştur.

3) Kapsam dışında yer alan işletmeler de zorunlu olmasa bile gönüllülük esasına göre Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun raporlama yapabilirler.

Şu anda Türkiye’de birçok kurum ve kuruluş harıl harıl sürdürülebilirlik ve yeşil mutabakat konusunda çalışmakta, seminerler verilmekte, özellikle meslek mensupları bu konuyu da öğrenmek için uğraşmaktadır.

Nereden çıktı bu sürdürülebilirlik standartları derseniz, Teknolojik gelişmeler; ülkeleri, ekonomileri, finansal piyasaları ve işletmeleri birbirlerine yakınlaştırmakta ve bu hızlı değişim ile birlikte paydaşların denetimden beklentileri de değişmektedir.

Günümüzde, bağımsız denetimin yanı sıra farklı konularda da detaylı ve kapsamlı bilgiler ve güvence hizmetleri talep edilmeye başlanmış ve bu durum sürdürülebilirlik alanında güvence hizmetinin doğmasına neden olmuştur. Çevre, sosyal ve yönetişim hususlarında ortaya çıkan sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatların işletmelerin finansal yeterliliğine yönelik olası etkilerinin açıklandığı sürdürülebilirlik raporlarının doğru ve güvenilir bilgiyi sunması yatırımcıların alacakları kararlar açısından önem arz etmektedir.

Raporlarda sunulan bilgilerin güvenilir olması ise raporun geçerliliğini ve değerini artırmakta olup, söz konusu güvence ancak bağımsız üçüncü taraflar eliyle yürütülebilecek güvence denetimleri sayesinde mümkün olmaktadır.

Sürdürülebilirlik raporlarında güvence denetimi de göz önüne alınmaktadır. Kamu Gözetimi Kurumu sitesinde bu konuda çok detaylı bilgiler ve duyurular bulunmaktadır. Meslektaşlarımız sürdürülebilirlik ve güvence denetimi konusunu da öğrenmek üzere gerek yazılı ve gerekse sözlü mevzuatı öğrenmelidirler.

Küresel çapta hızla yaygınlaşan kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması; uzun yıllardır var olan sürdürülebilirlik kavramı, iklim krizinin ulaştığı boyutlar ve sürdürülebilir kalkınma adına atılan somut adımlar sonucunda önem kazanmıştır.

Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede yeni sürdürülebilirlik raporlaması konusunda regülasyonlar yapılmaktadır. İşletmelerin çevre, sosyal ve yönetişim konularındaki açıklamalarını içeren sürdürülebilirlik raporları, sürdürülebilirlik risk ve fırsatları ve sürdürülebilirliğe ilişkin katkıları ortaya koyar, böylelikle işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmelerine olanak tanır. Bu raporlar, kurumsal değerin belirlenmesinde finansal raporlarla eşit düzeyde önem taşımaktadır. Ülkemizde de sürdürülebilirlik raporlamasıyla ilgili küresel gelişmeler yakından izlenmektedir ve nihayetinde 29 Aralık 2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Kurul Kararı ile eşik değerleri sağlayan işletmeler 1 Ocak 2024’ten itibaren Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun raporlama yapmakla yükümlü kılınmıştır. Bu konudaki usul ve esaslar 4.06.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

En son olarak KGK 23.Kasım.2024 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılacak sınavları ve müracaat esaslarını duyurmuştur. Sınav müracaatları 23 Eylül 2024 ten 07 Ekim 2024 tarihine kadar yapılabilir. Başvurular, elektronik ortamda “http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurularda ücret alınacaktır, katılmayanların ödedikleri ücreti iade edilmeyecektir.

Sınav, aşağıdaki konulardan yazılı test usulünde yapılır:

· Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması

· Sürdürülebilirlik Denetimi

Şunu da belirtmek isterim ki: “Sürdürülebililik Denetçisi” olarak yetkilendirilmek için sınavı kazanmak yeterli değildir. Ayrıca adayların Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14’üncü maddesinde yer alan diğer şartları da taşımaları gerekir.

Biz de bu yazımızda KGK duyurularından faydalandık.