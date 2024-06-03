Türkiye’nin en çok döviz getiren ve en büyük ihracatçısı konumunda olan ve her 59 saniyede bir uçak kaldırmakta olan Türk Hava Yolları Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, hedeflerinin 2033 yılında 813 uçaklık bir filo olduğunu ve dünyada havayolu yolcu taşımacılığında en büyük yedi şirketten biri olacaklarını açıkladı.

THY’nın içinde bulunduğumuz yıla ait öngörülerini sosyal medya hesabında paylaşan Başkan Bolat şöyle diyor;

“Şirket, 2024 yılında 35 Bin 604 personel ve 456 uçak ile 92 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. THY stratejik planı kapsamında 2033'te uçak sayısını 813'e yükselterek, yıllık 171 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.”

“Geçen hafta ilk çeyrek sonuçlarının ekserisi açıklanmış ve birçok rakibimizden olumlu anlamda ayrıştığımızdan bahsetmiştim. Bugün resmi açıklamamız içinde detayları ilan ettik. Özetle, 2024 yılının birinci çeyreğinde kapasiteyi yüzde 13 artırarak 18,5 milyon yolcu taşıdık ve 42 milyon USD Esas Faaliyet Kârı elde ettik. “

“Devam eden küresel jeopolitik gerilimler ve makroekonomik belirsizliklere rağmen çeviklik ve geniş uçuş ağı sayesinde büyümeyi kesintisiz sürdürerek yolcu sayısını yıllık yüzde 8,4 artırdık ve 18,5 milyon yolcu taşıdık. Ortaklığımızın yurt içi yolcu kapasitesi 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 9,4 yükselirken, yolcu sayısı da yüzde 11,7 arttı. Dış hatlarda özellikle Uzak Doğu bölgesinin güçlü katkısıyla yıllık bazda yolcu sayısı da yüzde 6,7 artış gösterdi.”

“2024 yılının birinci çeyreğinde küresel dış hat yolcu kapasitesi pandemi öncesi 2019 yılının yüzde 2 gerisinde kalırken; Türk Hava Yolları 2019 yılı dış hat yolcu kapasitesinin yüzde 42 üzerine çıkarak sektörün en önde gelen hava yollarından biri olmaya devam etti. Ortaklığımız 2024 yılının ilk üç ayında taşıdığı kargo miktarını 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 35,3 artırarak IATA verilerine göre 2024 yılının ilk çeyreğinde dünyanın en büyük üçüncü kargo taşıyıcısı oldu.”

“Ocak-Mart 2024 döneminde toplam gelir yıllık bazda yüzde 10 yükselerek 4,8 milyar USD’ye ulaştı. Toplam gelirin yüzde 16.5’unu oluşturan kargo gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artış gösterdi. Küresel enflasyon baskılarının maliyetler üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen Ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar) yüzde 1 yükselerek 779 milyon USD düzeyinde kaydedildi.”

“Türk Hava Yolları 2024 yılının ilk çeyreğinde dünyanın en genç ve modernleri arasında yer alan filosunu havacılık sektöründe küresel ölçekte yaşanan tedarik problemlerine ve uçak üretiminde yaşanan darboğaza rağmen geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10 büyüterek 453 uçağa ulaştırdı. Uçak finansmanlarında kullandığı yenilikçi ve çeşitli finansman modelleriyle uçaklarını düşük maliyetle filosuna dahil etmeye devam etmiş ve Ocak ayında Dublin’de düzenlenen “Airline Economics Aviation 100’’ ödül töreninde “Yılın Anlaşması (Global)”, “Yılın JOLCO Finansmanı” ve “Yılın Sigorta Garantili Finansmanı” ödüllerini almıştır.”

“1 Mart 2024 tarihinden itibaren Avustralya Melbourne’a sefer düzenleyen tek Avrupalı havayolu olurken bayrak taşıyıcımızın kanatları altındaki kıta sayısı 6’ya, ülke sayısı 130’a ve uçuş noktası sayısı ise 346’ya yükselmiş oldu.”

İştirakleri ile birlikte yaklaşık 88 bin kişiye istihdam sağlayan Türk Hava Yolları, eşsiz uçuş ağı, modern filosu, üstün hizmet anlayışı ve başarılı 2024 yılı birinci çeyrek performansıyla sektörüne yön veren bir marka olarak hava taşımacılığının devleri arasında bayrağımızı gururla dalgalandırmaktadır. Önümüzdeki yıllarda da ülkemizin kalkınma hedefleri ve 2033 stratejimiz doğrultusunda sektörümüzün sürdürülebilir büyümesine olan katkımız artarak devam edecektir.”

THY’NİN BAZI GÜNLÜK RAKAMLARI

• Her 59 saniyede 1 THY uçağı havalanıyor.

• Her gün ortalama 2 milyon 837 bin 397 kilometre uçuş yapılıyor.

• Uçaklar, her gün Dünya etrafında 71 kez dönüyor ve 6 kıtada 130'un üzerinde ülkeye uçuyor.

• Uçaklar her gün 3 bin 972 saat havada kalıyor ve bu sayı 165 güne tekabül ediyor.

• Uçuşlarda her gün ortalama 2 bin 194 pilot görev alıyor.

• Uçuşlarda her gün ortalama 5 bin 466 kabin memuru görev alıyor.

• Uçaklar günlük ortalama 249 binin üzerinde yolcu taşıyor.

• Uçaklar günlük ortalama 4 bin 761 ton kargo taşıyor. (A.A)