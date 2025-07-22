Her tatil mevsimi geldiğinde (büyük çoğunlukla yaz mevsiminde) insanlarda iki karşıt görüş çatışması yaşarız. Bunlardan biri bol bol yemek, ikincisi kilo almamak. Bu çelişkili durumu açmak için diyet uzmanları çok değişik öneriler sunarlar. Bunlardan bir uzmanın görüşlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, hangi besinlerin tüketilmesi gerektiğini açıkladı.

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının azalması ile birlikte obezite ve aşırı zayıflığa bağlı hastalıklar da hızla yaygınlaşıyor. İdeal kilosuna kavuşmak isteyen kişiler için beslenme ve diyet uzmanları eşliğinde uygulanacak doğru ve sağlıklı diyet programları büyük önem taşıyor.

Midenin ne yenilirse yenilsin 4 saat içinde boşaldığına dikkat çeken Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzm. Diyetisyen Veysel Ciğerli, “Bir sonraki öğününüzde fazla yemeyi engellemek için 2-2,5 saatte bir beslenmenizde fayda vardır. Kan şekerinin dengelenmesi için 3 ana, 3 ara öğün şeklinde beslenme kuralına uymak gerekmektedir.” dedi.

Düzenli kahvaltı etme alışkanlığının sağlıklı bir hayat için şart olduğunu vurgulayan Uzman Diyetisyen Ciğerli, “Metabolizma uyandıktan hemen sonra kahvaltı yapınca metabolizma hızlanmaya başlayacaktır. Aksi takdirde kahvaltı yapmadan öğle yemeğine kadar aç kalınırsa yavaşlamış metabolizma hızı ile birlikte diğer öğünümüzde daha fazla yemek kaçınılmaz olacağından, kilo almak da beklenen bir sonuç olacaktır. Sabahın erken saatlerinde dengeli bir kahvaltı ile güne başlamak metabolizmamızın hızlanmasını sağlayarak daha rahat kilo vermemize yardımcı olacaktır.”

Zayıflamak için yemek tabaklarının, çorba kâselerinin küçültülmesi tavsiyesinde bulunan Uzm. Diyetisyen Ciğerli, “Böylece sadece bir kâse çorba diye kendinizi kandırmamış olursunuz. Psikolojik olarak o tabaktaki yemekleriniz bittiği zaman kendinize doymuş hissedersiniz. Bir diğer önemli nokta da ekmek tüketimidir. Ekmek ve yerine geçen tahıl ürünleri yemeden, zayıflamak söz konusu olduğunda ne yazık ki işin sağlık boyutundan hiç bahsedilmiyor. Bu denli bilinçsizce yapılan öneriler birçok hastalığın artışına sahip olabiliyor” dedi.

Haftaya konuya devam edeceğim…