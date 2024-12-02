Meslek, yani SMMM’lik ve YMM’lik, 1932 yılından itibaren yapılan uğraşlar sonucu doğmuştur. Ben, 1963-64 yıllarında İTİA’da yüksek tahsilimi yaparken, İstanbul’da günlerce yürümüş ve yasamızın çıkmasını istemiştik. Çok şükür ki yıllar süren uğraşlar ve ülkenin ihtiyacı olduğuna herkesin inanması sonucu yasa tasarımız TBMM tarafından kabul edilmiş ve 13.06.1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3568 sayılı yasa ile meslek bir kanuna ve layık olduğu statüye kavuşmuştur.

Bundan sonra bütün ülkede SMMM ve YMM odaları kurulmuş ve yasa gereği de bu odaların gelirleri tahakkuk ve tahsil edilerek, odalar gelir sahibi olmuş, bu gelirleri yerinde kullanarak bina sahibi bile olmuşlardır.

Odaların gelirleri, giriş aidatı, Yıllık maktu aidat ve NİSBİ AİDAT ve diğer nisbi ve maktu ödentiler olarak meslektaşların gelirlerinden hesaplanan gelirlerdir. Uzun bir müddet bu gelirler tahakkuk ve tahsil edilmiş, odalar görevlerini layıkı ile yapmışlardır.

Ancak, bir müddet sonra yasadaki bir hatadan bahsedilerek odaların maktu aidatları iptal edilmiştir. Bu durumda sadece maktu aidat geliri kalan odalar, sempozyum, toplantı ve mevzuat gibi görevleri yerine getiremez olmuşlardır.

Bizler yani oda üyesi olan SMMM ve YMM ler ilk zamanlarda bunun farkına varamadık diyebilirim. Ancak, odaların meslekte önderlik görevini yerine getirememeye, toplantı, sempozyum ve basılı yayın gibi görevlerini yapamamaya başlamışlardır.

Hükümetler, yağmur gibi mevzuat yayınlamaktadırlar. Bunların açıklanması ve tanıtımı için hakikaten ek birçok gelire ihtiyaç vardır. Odaların ek gelirleri munzam aidatları olmayınca, benim tabirimle YANDI GÜLÜM KETEN HELVA. Odalar görevlerini yerine getirmekte zorluklarla karşılaşıyorlar.

Derkeeen, bir de baktık ki, SMMM ve YMM odalarının almadıkları munzam aidatlar Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından alınmaktadır. Bizim odalarımız, gelir eksikliğinden görevlerini yerine getiremezken, Ticaret ve Sanayi Odaları bizim odamızın gelirlerini de alarak kendi yasalarındaki görevleri rahat rahat yerine getirebilmektedirler.

Ben, uzun zamandır bu konuda bir yazı yazmayı düşünüyordum ama gerek ülkedeki ekonomik zorluklar ve gerekse yağmur gibi yağan mevzuat sebebiyle istediğim yazıyı yazamıyor, önce ekonomik durum ve yeni mevzuatlar konusunu ele almak zorunda kalıyordum.

Son zamanlarda, odalarımızın görevlerini yerine getirmekte zorluk çektiğini görüyordum. Bir de baktım ki Ticaret ve Sanayi Odaları munzam aidat almakta, oysa bu munzam aidatlar odalarımızın görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan ve odalarımızın alması gereken aidatlardır.

SONUÇ:

Yazımızda yağmur gibi yağan mevzuatlardan bahsettik. Yine bu mevzuat torbalar halinde yani torba yasa olarak çıkmaktadır. Öyle ise SMMM ve YMM odalarının munzam aidatları, hangi yasadaki hangi maddeye dayanıyorsa bir torba yasa içinde çıkmalıdır.

Ben herhangi bir odada yıllardır görev almıyorum, ama durumu görüyorum. Lütfen SMMM ve YMM odalarının munzam aidatlarını bu odalara vermek için gereğini yapın sayın etkili ve yetkililer.