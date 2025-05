Kurban Bayramı masraflı bayramdır; inancımız gereği Müslümanlar kurban keserek hayır yapmak ister. Eskiden et dağıtacak insan bulamazken, geldiğimiz durumda marketlerde et reyonlarında alarmlar var, soğutuculu et nakliye araçlarının gasp edildiği haberlerini okumaktayız.

Ülkemizde hayvansal tüm ürünlerin fiyatı artmıştır. Bunun bir nedeni yıllarca yaşadığımız ultra negatif faiz dönemidir. Bu dönemde tasarruf sahiplerinin parası kamu ve bireysel fark etmeden fütursuzca heba edilmiş ve Türkiye bir tüket-borçlan sarmalına girmiştir. Bugün toplumda tasarruf anlayışı yıkılmış durumdadır. Diğer neden ülkemizde tarım hayvancılık yapan nüfusun azalışı ve insanların çiftçilikten kaçmasıdır.

Tarım ve hayvancılık yapan insanımız zarar ettiğini ifade ederken, tüketici pahalılıktan ve ürün kalitesinden şikâyetçidir. Bugün Avrupa’dan dönüşte peynir, ekmek getirenlerin olduğuna şahit oluyoruz. Hem ucuz hem kaliteli olduğu için vatandaşımız Londra Havalimanı'ndan peynir almaktadır.

Bu işte bir hata var…

Durum buyken geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı bir haber paylaştı. 2001 yılından günümüze canlı hayvan sayımızın arttığı ve AB’de liderliğe oturduğumuz haberini verdi. Fransa, İngiltere vb. ülkelerde karayoluyla seyahat edenler, o ülke topraklarının neredeyse tümünde tarım ve hayvancılığın yapıldığına şahit olmuştur. Kafanızı nereye çevirseniz bakımlı, besili, sağlıklı hayvanların mutlu bir şekilde yeşilliklere yayıldığını görürsünüz.

Lider konumda olsak bizim de dağımız taşımız canlı hayvanla dolu olması ve et-süt fiyatlarının daha düşük olması gerekir.

Bu haberlerin ve rakamların doğru olmadığı bilindiği için sanırız Cumhurbaşkanlığı tarafından bir adım atıldı. Mayıs ayı içerisinde alınan kararla 2001 yılından beridir ilk defa Genel Tarım Sayımı yapılması için TÜİK görevlendirildi. Resmî Gazete’de yayımlanan karar kapsamında tarımsal işletme yapısı, arazi kullanımı, hayvan varlığı, tarımsal ekipmanlar gibi temel veriler tam sayım yoluyla toplanacak.

Bu sayede tarımsal potansiyelimizin röntgeni çekilmiş olacak, canlı hayvan sayımız teyit edilecek. Elde edilecek veriler sayesinde uzmanlar zirai faaliyetlerimizi sağlıklı bir şekilde değerlendirme fırsatı bulacaktır. Ülkemizde gıda ürünlerinin neden bu kadar pahalı olduğu da anlaşılacaktır.

Yaklaşık 1 yıl sürmesi beklenen sayımın tarımsal faaliyetlerimizin üzerinde olumlu etkilerinin olmasını diliyoruz. Ümidimiz yakın gelecekte kurban ibadetini toplumumuzun çoğunluğunun yerine getirebileceği bir ekonomik iklime kavuşulmasıdır.