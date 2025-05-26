Belediye: belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini ifade eder (BK m.3/a).[1] Ancak, yaşanan süreçte, belediyelerin üstte açıklanan, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak yani hizmet vermek yerine, ihale yolsuzlukları ve özellikle personel atamalarında millet ve devlet düşmanlığına varan iş ve işlemlerinin gündeme geldiği bir gerçektir. Sorunun; belediyelerde görevli sorumlu kişilere bağlı hatalı ve/veya kasıtlı uygulaması bir yana, yasalara da uyulmamasından kaynaklandığı duraksama konusu olmasa gerekir. Mevcut durum, daha fazla millet ve devletin yıpratılmasına müsade edilemeyecek derecede önemli vi ivedi bulunmaktadır. Bu sonuç, artık belediyelerde yeni bir düzenin getirilmesini yani, yasalarda gerekli değişikliklerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Özellikle, belediyelerce yapılacak ihalelerde "Yerel Yönetimler İhale Ön İnceleme Kurumu"nun kurulması gerekmektedir. Bu Kurum'un yerel yönetimlerden atayacağı üyelerden oluşacak Ön İnceleme Kurulları en geç on gün içinde Belediyelerce hazırlanan ihale dosyalarını inceleyerek ve en geç on gün içinde görüşlerini bildirecektir. Bir denetim organı olmayan bu kurullarda açıklanan görüşler, belediyelerde yapılacak ihaleler için bir uygun ya da uygunsuzluk niteliği taşıyacaktır. Böylece, şikayet olsun ya da olmasın, ihale denetim organları bu görüşlere aykırı yapılan ihaleler için doğrudan soruşturma açabilecek ve sonuçlandırabilecektir. Böylece, zaman kaybı önlenmiş olacağı gibi, ihaleyi yapacak sorumlu kişiler için de bir ön uyarı da kabul edilebilir. Diğer önemli bir sorun da özellikle, inşaat ruhsatlarıyla ilgili devasa sorunların yaşanmasıdır. Artık bu sorunun da, söz konusu yetkinin ilgili Bakanlığa verilmesi suretiyle çözümlenmesi kaçınılmaz bir zaruret haline gelmiş bulunmaktadır. Son olarak çözümlenmesi gereken diğer bir sorun da, belediyelere personel alımlarından doğmaktadır. Bu sorunun da, alınacak personelin son aşamada onayını sağlıklı yapacak bir yapılanmaya yer verilmesi gerekmektedir. Özellikle, günümüzde teröristlerin belediyelerde istihdam edilmesi kabul edilemez önemi bir sorundur. Hiç kuşkusuz, yukarıda açıklanan konularla ilgili ceza yaptırımlarının da daha caydırıcı hale getirilmesi, bir öneri olarak sunulmaktadır.

Çalışmalarınızda başarı, ailenizle birlikte esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygılarımızı sunarız.

[1] BK: 5393 sayılı Belediye Kanunu