Bugün değişik bir konuya değineceğiz.

Bir iki gün önce bankalardan bazılarında kredi kartı yenileme zamanı gelmişti ve birkaç bankadan yenilenmiş kredi kartları geldi. Kredi kartlarının geldiği sırada da bir mesaj geldi.

Mesaj şöyle:

….. ile biten kartınızla IYZICO*A… Derneği işyerinden 14.01.2025 tarihli 1.00 TL. tutarlı işleminiz güvenlik kodu hatalı girildiğinden onaylanamamıştır. (Derneğin ismini özellikle paylaşmıyorum.)

Bu mesaj çok korkunç bir mesajdı bana göre. Tam bir saçmalıktı ve veee bir dolandırıcılık, hırsızlık teşebbüsünü haber veren bir mesajdı. Mesaj akşamüstü gelmişti. Derhal bankaya telefon edip söz konusu kartı iptal ettirdim. Tabii, iptal ettirirken bankanın çağrı merkezi ile tam tabirle papaz olduk.

Bu çağrı merkezleri bir acayip. Anladığım kadarı ile çağrı merkezi görevlilerinin elinde bir yazılı bir metin veya talimat var. O görevliler, siz ne söylerseniz söyleyin, elindeki talimatın dışına çıkmıyor ve size doğru dürüst bilgi veremiyorlar veya vermiyorlar.

Bizim mesleğimiz gereği bildiğimiz bir takım konular var. Bunlardan biri de kredi kartları konusu. Ama bun bunca yıllık (yarım asırdan fazla) meslek tecrübeme rağmen karşıdaki görevli ile anlaşamıyorum. Bir adım ilerisine gitseler bütün problem çözülecek, ama karşınızdaki çağrı merkezi görevlisi gayet soğukkanlı bir şekilde, sizin sorduğunuz soruya cevap vermiyor, ilgisi olmayan sözler söylüyor ve siz telefonda çırpınıyorsunuz.

Sonuçta sabah erkenden ilgili bankaya gittim ve konuşmaya başladık.

Anladığım kadarı ile IYZICO diye bir ödeme sistemi varmış. Bizim kredi kartı ödemelerinin bazıları bu sistem tarafından yapılıyormuş. Benim karşılaştığım IVZICO ise bir derneğin ödemelerini de yapıyormuş. Bir şekilde ismini vermediğim bu dernek tarafından 1.00 TL. lık ödeme talepleri ile kredi kartımın bilgileri ve şifreleri alınmaya çalışılmış. Neyse ki başaramamışlar.

Banka inşallah bu tip hırsızlık ve dolandırıcılık teşebbüslerini önleyecek tedbirleri alır. Tabii birkaç zaman önce bir arkadaşım, sormayın Cevdet bey, şu şu bankadaki şu kadar param çalındı demişlerdi. Demek ki böyle oluyor bu çalmalar.

Sevgili okurlar, siz siz olun, hesaplarınızı, şifrelerinizi sık sık kontrol edin, yoksa bankadaki hesabınız boşalabilir. Aman dikkat, aman dikkat!

Sabah, Banka ile olan görüşmemiz sonucu problemi çözdük. Yeni kart almadık. Banka ilgili ve yetkilileri bu konuyu not ettiler. Biz problemi çözdük diyorum ama, aslında kredi kartını iptal ettirdik ve yeni kredi kartını da istemedik. Yani İskender’in Gordiyom düğümünü çözmesi gibi bir kılıç vuruşu ile problemi hallettik.

Bu yazımdan bütün okurlarıma hatırlatmak isterim ki, bankalardaki işlemlerinize dikkat edin, sanal alemde birçok hırsızlık, dolandırıcılık teşebbüsü ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Hele bugünlerde bir de yapay zeka çıktı ortaya. Dikkatli olmazsanız, alın terinizle çalışarak elde ettiğiniz birikimleriniz gidebilir.

Sevgili okurlar tekrar aman dikkat diyorum. Ama banka yetkili ve ilgililerine de bu tip dolandırıcılık olaylarına tedbir almaları gerektiğini hatırlatırım. Yoksa bankacılık sistemine itimat kaybolur. Yine bu tip bir olayda tedbir almayan bankalar, mahkemelerce tazminat ödemesi kararı ile karşı karşıya kalabilirler.