Aile toplumun temel taşıdır.

Son yıllarda artan boşanma oranları ile doğum oranlarındaki düşüş (göçle gelenler hariç) ve sosyal medyada gördüklerimiz, aile kurumunun köküne konulmuş dinamitin açık göstergesi.

Ekonomik koşulların, aile birliğini kurmak ve devam ettirmekteki ayrıca çocuk yetiştirmekteki olumsuz etkisi tartışmasız.

En az o kadar önemli olan bir önemli konu da EĞİTİM.

Aile içi eğitimden korkar oldum.

Amcalar ve ablalar, evlilik vaadi ile defineci ve üfürükçü vaatleri ile kandırılmakla kalmıyor, olaylar tüm mahalleyi sarmış ama sonuçta çocukları için birbirine geri dönüyor. Yahu sevgililerini kıyma makinesinde çeken bile var.

Yıl olmuş 2024, çoğu okuma yazma dahi bilmeyen bu amcalar ve ablalar sesli mesajla grinin elli tonunu çeviriyor.

20 yılda 4 kez müfredat 18 kez de sistem değişti.

Değişikliklerin yönü matematik, fizik gibi fen bilimleri ile spor, sanat ve tarih derslerini azaltmak yönünde oldu.

Ve sonuç orta da çocuklarının kimden olmadığını bilmeyen bazı eşler, bedava DNA testi yaptırmak için gündüz kuşağı programlarında sıraya girmiş.

Eğitim şart.

Saygılarımla,