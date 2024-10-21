Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Sosyoekonomik açıdan hiç aklımıza gelmeyecek noktalara savrulduk geçen yirmi yılda. Ne kurumlarımız kaldı, ne de toplumsal değerlerimiz.

İnsanımızı bir arada tutan bağlar, çimentosu olarak adlandırılan duygudaşlık kalmadı. İnancımızın, vatan sevgimizin içi boşaltıldı. Namus, dürüstlük, topluma karşı ödevler anlamını yitirdi.

Bilim, emek, adalet, hukuk unutturuldu.

İnsana saygı kalmadı. Bu durumda canlıların, tabiatın değeri sıfırlandı.

Son günlerde duyduklarımız toplum olarak “en”lere ulaşmaya başladığımızın haberini vermektedir.

Hiçbir toplum bu kadar olumsuz ortamı uzun süre devam ettiremez. Bir noktadan sonra “yeter artık” diyerek olumluya doğru yeni bir akım yaratır.

Geçtiğimiz hafta dünyanın en büyük fonunun kurucusu Ray Dalio Great Powers Index: 2024 adlı çalışmasını açıkladı. Dalio bazı indikatörler kullanarak gelecek on yılda ülkelerin gerçek büyüme oranının projeksiyonunu yapıyor.

Buna göre gelecek on yılda gerçek gelişme gösterecek ülkeler sırasıyla Hindistan, Endonezya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Çin’dir.

Dalio çok önemli bir makroekonomi bazlı yatırımcı ve şirketinin araştırma bölümü dünyanın en iyilerinden. Great Powers Index: 2024‘ün yansımalarını önümüzdeki günler göreceğiz.

Şu açıktır ki; Türkiye üzerindeki ölü toprağını atıp kendi değerlerine dönmesi durumunda önümüzdeki dönem dünyanın en müreffeh toplumları arasına girecektir.

Demokrasi, hukuk, bilimin ışığında çözemeyeceğimiz sorunumuz yoktur.

Biraz sabır, az kaldı.

Bu arada enseyi karartmayalım.