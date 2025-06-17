Değerli okurlar,

Bu hafta dünya gündemine yönelik kısa yorumlarda bulunmak istiyorum.

Savaşlar ve denge:

500 milyon Avrupalı nasıl olurda 300 milyon Amerikalıdan, 140 milyon Rus’a karşı kendilerini korumalarını ister?

2 milyar Müslüman nasıl olurda tüm dünyadan, sadece 7 milyon Yahudi’ye karşı kendilerini korumalarını ister?

Mangalda kül bırakmayanlar nasıl olurda beyanatlar dışında bir şey yapamazlar.

Bunu defalarca söyleyip yazdım: BM NE İŞE YARAR?

Elon Musk:

Okunuşundan hareketle yorumlamak istiyorum; “Allah kimseyi elin maskarası yapmasın”. Günümüz ve gelecek dünyasında hiçbir oluşum bir kişinin iki dudağı arasında olmamalı, kişi özelinde sıralarsak; starlink uydu sitemi, otomobil (Tesla), Kripto paralar ve dünyanın jandarması olduğunu ileri süren ABD! Bu süreçlerle ilgilenen herkes çok riskli bir iş yaptığını bilmeli…

Sözüm ona barış:

Şu anda dünya iki noktada güya barış görüşmelerini izliyor…Barış için masaya oturan taraflar daha süreç devam ederken çok ciddi karşı saldırılarda bulunup sanki savaşın devam etmesini istiyorlar… Ama bence arkalarında kışkırtıcı savaş sanayii var… Diyeceğim o ki; barış söylemlerine aldanmayın!

Savunma mı, savaş mı?

Ülkelerin savunma sanayileri ve bakanlıkları vardır ve bunlar hep savaş zamanı kullanılırlar. Ama asıl olan Savaş sanayii ve bakanlıklarıdır…

Terörle ilişkilendirme ve sonlandırma:

Bu konu ülkemizle ilgili. Son bir yılda terör örgütüyle ilişkilendirilerek onlarca belediye başkanı görevden alındı, terör örgütünün baş karşıtı parti liderinin onayıyla yine aynı örgütle silahsızlanma ve lağvedilme anlaşması gündemde. Yani; terör örgütüyle anlaşa yapıyorsun ama onlarla ilgisi var diye başkalarını görevden alıyorsun. Bunun için bir derleme var; “Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu”.

ABD ve LA:

Yabancılara hayır diyerek en önemli eyaletinde özel kuvvetleri sahaya süreceksin. İyi oldu deyip el artıracaksın. Trumpet’in ayarı kaçık. Yakın tarihimiz eyaletlerin birleşerek ülkeler haline gelmesine şahit olabilir.

İş kazaları ve İSG’nin önemi:

Hepimiz tanıdıktan sonra hayranlıkla izledik ve kaybına da çok üzüldük. FERDİ ZEYREK bence ülkemizin geleceğine daha da katkı sağlayabilecek liderlerdenmiş. Manisalılar zaten değerini biliyormuş ama bizler sonra öğrendik. Allah rahmet eylesin; ailesine ve sevenlere sabır diliyorum. Bu durumdan benim iki çıkarımım oldu: 1. Memlekete acaba yeni liderler gelir mi derken aslında çok sayıda olduğunu gördük. Kaybetmeden farkına varmalıyız. 2. İSG (işçi sağlığı ve güvenliği), bir seferde doğru yapmak, sistemleri kaza olmayacak şekilde kurmak ve çalıştırmak, abi bir şey olmaz dememek, takipsiz ve cezasız bırakmamak, merhamet etmemek.

Saygılarımla