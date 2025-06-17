Demir cevheri vadeli işlem fiyatları bugünkü işlemlerde yükseldi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğine dair işaretler piyasa duyarlılığını güçlendirdi.

Ancak nihai anlaşmaya ilişkin belirsizlik ve çelik talebindeki zayıflama, fiyatların daha fazla yükselmesini engelledi.

Dünyanın en büyük demir cevheri tüketicisi olan Çin ve ABD yetkilileri, Londra’da iki gün süren yoğun görüşmelerin ardından ticaret ateşkesini yeniden rayına oturtmak için bir çerçeve üzerinde anlaştı.

Bu gelişme, demir piyasasındaki güveni genel olarak artırarak fiyatları destekledi.

Dalian Emtia Borsası’nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, yüzde 0,86 artışla 706 yuan/ton (98,24 dolar) seviyesindeydi.

Kontrat yaklaşık yüzde 1 değer kaybetmişti.

Singapur Borsası’ndaki Temmuz ayı demir cevheri 94,9 dolar/tona yükselerek yüzde 0,55 değer kazandı.

DCE’deki diğer çelik üretim bileşenleri de değer kazandı.

Koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,35 ve yüzde 0,67 değer kazandı.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası’ndaki çoğu çelik referans fiyatı, hammadde maliyetlerinin artmasıyla yükseldi, ancak zayıf talep artışını sınırladı.

İnşaat demiri yüzde 0,61, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,81 ve filmaşin yüzde 0,55 değer kazandı, paslanmaz çelik ise yüzde 0,28 değer kaybetti.

Londra’da bakır fiyatları bugün hafif yükseldi, ancak analistler ticaret tarifeleri ve temel piyasa göstergeleriyle ilgili belirsizliğin devam etmesi nedeniyle oynaklığın süreceğini tahmin ediyor.

Londra Metal Borsası’nda (LME) üç aylık bakır, erken saatlerde yüzde 0,2 artışla 9.663,5 dolar/tona yükselirken, Şanghay Vadeli İşlem Borsası’nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı yüzde 0,7 düşüşle 78.660 yuan/ton (10.935,94 dolar) seviyesine geriledi.

LME’de çinko yüzde 0,1 artışla 2.656,5 dolar/tondan, nikel yüzde 0,1 artışla 15.190 dolar/tondan, kalay yüzde 0,3 düşüşle 32.555 dolar/tondan ve kurşun yüzde 0,1 düşüşle 1.986 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE’de alüminyum yüzde 0,6 artışla 20.285 yuan/tondan, çinko yüzde 0,1 artışla 22.035 yuan/tondan, nikel yüzde 0,8 düşüşle 120.520 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,3 düşüşle 264.330 yuan/tondan işlem gördü.