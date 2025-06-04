Söze bir deyişle başlamak istiyorum. “Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür.” Bunu günümüz Türkçesiyle söylemek gerekirse: “İnsanın hafızasının eksikliği, unutkanlığıdır”. Veya başka bir deyişle: “Unutkanlık insanlık hâlidir.”

6 Şubat 2023 depremlerindeki son duruma bu girişle başlamamın nedeni, bu büyük yıkımın başlangıcından bu yana neredeyse 28 ay geçti ama gide gide bir arpa boyu yol gitmişiz.

11 vilayetimizde 53.537 insanımız enkaz altında can vermiş, 107.213 vatandaşımız da yaralanmıştı. Toplam 518.000 konut yıkılmış, 128.000 konut orta hasarlı duruma gelmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un verdiği bilgilere göre deprem bölgesinde bir yıl sonra 201.580 ev ve iş yeri vatandaşlara teslim edildi. Bakan’ın Şubat ayı başında verdiği bilgiye göre, yıl sonuna kadar teslim edilmiş konut sayısı 452.493'e ulaşacakmış.

Bazı kesimler tarafından yıkımın ve ölümlerin sorumlusu inşaat sektörü ve yerel yönetimler ve devlet ilan edilse de depremlerde kaybolan yuvaların yerine yenilerini de aynı sektör yapıyor ve yapacak.

Bu işleri hakkıyla tamamlamak için namuslu müteahhitlere, ülkemizi sağlam binalarla donatmaya yemin etmiş mühendislere, mimarlara, fedakâr inşaat emekçilerine, yeni teknolojilere, kaliteli inşaat malzemelerine, yeterli finansmana, sistemi sürekli iyileştirecek, denetleyecek ve garantör olacak kamu anlayışına, sağlam bir konutun yeterli olacağına ikna olmuş vatandaşlara ve iktidar koltuğuna kavuşmak için bu sorunları istismar etmeyen siyasilere ihtiyacımız var.

Tüm bu unsurların katıldığı ve katkıda bulunduğu bir seferberlik gerekiyor. Sektörün önemli sivil toplum örgütlerinden Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği‘nin (GYODER), BETAM’a yaptırdığı “İnşaat Sektörü ve İş Gücü Dinamikleri: Türkiye Araştırması” ilginç veriler ortaya koydu. Araştırmaya göre, depremde yıkılanların yerine yenileri koyma zorunluluğu ile çürük yapı stokunu yenilemek için hızlanması gereken Kentsel Dönüşüm, inşaat sektöründe iş gücü krizini derinleştirdi.

Yeni nesil iş gücü, yani gençler, ağır çalışma koşulları ve gelir düzensizliği nedeniyle inşaat sektörünü tercih etmiyor. Gelecek yazımda konuyu tamamlamaya çalışacağım.