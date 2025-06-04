Atatürk Havalimanı İstanbul’un ve bu ülkenin çok önemli bir ulusal varlığıydı.

Siyasi irade bu konuda çok tartışılan bir karar alarak tesisin faaliyetlerini büyük ölçüde sınırlandırdı ve günde 70 ile 100 arasında trafik yapacak bir kapasiteye düşürdü. Geçen ay bir açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Havalimanı arazisinin Cumhurbaşkanı kararıyla tekno park ilan edildiğini duyurmuştu. Atatürk Havalimanı gibi dünyada son zamanlarda terkedilen on havalimanının hangileri olduğunu, Luke Bodell, Simpleflying.com adlı havacılık sitesinde şöyle ele alıyor.:

“Havaalanları, sıfırdan inşa edildiklerinde maliyeti genellikle milyar dolarları bulan büyük mühendislik projeleridir. Bu nedenle, bir havaalanı inşa edildiğinde, genellikle orada kalır; ancak, dünya çapında çeşitli nedenlerle terk edilmiş, bazıları büyük, bazıları küçük, pek çok havaalanı vardır. Bir havaalanlarının terk edilmesinin nedenleri, yeni inşa edilmiş bir havaalanına taşınmaktan savaş sırasında zarar görmeye kadar değişebilir. Terk edilen havaalanlarının kaderi daha da çeşitli olabilir, ancak çoğu büyük araziyi yeniden değerlendirmenin uygun bir yolu olarak kamusal alanlara dönüştürülür.

SUDAN HARTUM HAVAALANI

II. Dünya Savaşı sırasında bir RAF (İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri) üssü olarak yapılmış ve Sudan’ın ana hava kapısı haline gelmiştir. Havaalanı, 2024 Nisanı’nın başında paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF) tarafından saldırıya uğradı ve hasar gördü.

BERLİN TEMPELHOF HAVAALANI

Berlin Tempelhof Havaalanı, faal olduğu dönemde dünyanın en eski havaalanlarından biriydi. İlk olarak 1923’te açılan havalimanı, 90 yıl sonra 2008’de kapatılmış ve devasa bir eğlence alanına dönüştürülmüştü.

İSKENDERİYE EL NOUZHA HAVAALAN

II. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra ticari uçuşlara açıldı ve Mısır’ın ana hava merkezi oldu. Havaalanı 2010’da tadilat için kapatıldı. Ancak, yakındaki Borg El Arab Havaalanı’nın hava trafiğini idare edebilecek durumda olması nedeniyle, havaalanının tamamen kapatılmasına karar verildi.

ATİNA ELLİNİKON HAVAALANI

Ellinikon Uluslararası Havaalanı, son ticari uçuşunu 2001 yılında gerçekleştirmeden önce, Atina’ya 60 yıldan fazla hizmet verdi. Yerini 2004 Olimpiyatları ve hava trafiğindeki artış nedeniyle yapılan Atina Havaalanı aldı.

DAKKA BENAZİR BUTTO HAVAALANI

Benazir Butto Havaalanı 2021 yılında ticari uçuşlara kapatılana kadar Pakistan’ın en önemli uluslararası havaalanlarından biriydi. 2018 yılında açılan İslamabad Havaalanı ile değiştirildi. Pakistan Hava Kuvvetleri eski terminal binasını kullanıyor.

İSTANBUL ATATÜRK HAVAALANI

Bir zamanlar İstanbul’un ana hava ulaşım merkezi ve Avrupa’nın en işlek havaalanlarından biri olan İstanbul Atatürk Havaalanı, yeni İstanbul Havaalanı’nın inşasıyla birlikte kullanılmaz hale geldi. Havayolları 2019 yılında yolcu hizmetlerini yeni havalimanına taşımaya başladı ve böylece büyük Atatürk Havalimanı ticari uçuşlara kapatıldı. Havalimanı tamamen terk edilmiş değil, özel ve kargo uçuşları için hâlâ kullanılıyor. Ticari operasyonlar sona erdikten sonra bile birkaç yıl boyunca önemli sayıda kargo ve charter uçuşlarında kullanıldı, ancak Türk Hava Yolları kargo operasyonlarını 2022’nin başlarında İstanbul Havalimanı’na taşıdığında bu uçuşların çoğu kalktı.

HONG KONG KAİ TAK HAVAALANI

Pilotlar ve yolcular arasında en sevilen havaalanlarından biri olan Kai Tak Havaalanı’nda ticari uçuşlar 1998’de durdurulmuştu. Halen havaalanı sahası ofisler ve çeşitli ticari hizmetler için kullanılıyor. Kai Tak’ın yerini, 1998’de yaptırılan Chek Lap Kok Havaalanı aldı.

MANSTON HAVAALANI

İngiltere’deki Manston Havaalanı

1989 yılında ticari uçuşlara açılana kadar, RAF’ın hava üssü olarak hizmet verdi. Tatil amaçlı charter uçuşlarına ev sahipliği yapan havaalanında işler planlandığı gibi gitmedi 2014 yılında havacılık fuarına dönüştürüldü.

CİUDAD REAL HAVAALANI

Don Kişot Havaalanı olarak da bilinen Ciudad Real Uluslararası Havaalanı 2009 yılında açılmış ve İspanya’nın ilk özel uluslararası havaalanı olma özelliğini kazanmıştır. Havaalanı, 2019 yılında yeniden açılana kadar yedi yıl boyunca kapalı kaldı.

DONCASTER SHEFFİELD HAVAALANI

Eskiden Robin Hood Havaalanı olarak bilinen Doncaster Sheffield Havaalanı, havayolları tarafından yakınlardaki Leeds Bradford Havaalanı’nın tercih edilmesi üzerine 2022’de kapandı. Yetkililer, havalimanını 2026’ya kadar yeniden hizmete sokmayı planlıyor.

Yani, Atatürk Havaalanı yalnız değil!

Mutlu yarınlar Türkiyem.