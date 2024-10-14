Maria Montessori, 1896 yılında, 26 yaşında iken, İtalya’nın ilk kadın doktoru unvanını alarak tıp fakültesini bitirmiştir. Tıp eğitimini takiben psikiyatri, antropoloji ve çocuk gelişimi alanlarında çalışmalar yapmıştır. 1907 yılında kendine ait CASA DEI BAMBINI’yi (Çocukların Evi) kurarak çalışmalarına devam etmiştir.

Maria Montessori, çocukların doğal olarak meraklı ve öğrenmeye istekli olduklarına inanıyordu. Çocukların kendi öğrenme süreçlerini yönetmelerine, bağımsızlıklarını kazanmalarına ve hazırlanmış ortam aracılığıyla “Öz-düzenleme”, “Öz-kontrol” kazanmalarına önem verdi. Eğitimi, ömür boyu süren bir öğrenme ve gelişme süreci olarak tanımladı.

Montessori’ye göre her çocuğun yetenekleri ve yaşam gereksinimleri farklıdır. Çocuğun yaşam gereksinimlerine cevap vermek ve kendi kendine yetebilen çocuklar yetiştirmek Montessori yaklaşımının temelidir. Bu yaklaşımla çocuğa seçme şansı ve sorumluluk verme, hedeflenmektedir.

Montessori eğitimi veren kreşlerde öğretmenin görevi çevreyi hazırlamak ve çocukların çevreyle etkileşime geçmesini sağlamaktır. Bu çevre içinde çocuklar, merakları doğrultusunda, kendi kendilerine şekillendirdikleri ve kendi hızlarında ilerledikleri öğrenme deneyimi yaşamaktadırlar.

Montessori Eğitim felsefesi ile düzenlenmiş “hazırlanmış ortam”da beş grup çalışma materyali (aracı) bulunur. Bu gruplar, günlük yaşam becerileri, duyu, matematik, dil ve kozmik eğitimdir. Materyaller günlük hayatta kullanılan araçların minyatür halidir. Günlük yaşam becerileri materyalleri el yıkama, giyinme ve temizlik alanlarındaki, temizlik seti, yemek seti, düğme ilikleme, ayakkabı bağlama gibi oyun ve oyuncaklarıdır. Zil, renk ve ses kutuları, dokunma tabletleri duyu oyuncaklarını oluşturmaktadır. Sayı çubukları, zımpara kağıttan rakamlar ve toplama-çıkarma tahtaları, matematik, zımpara kağıttan harfler, hareketli alfabe ve gramer kutusu gibi oyuncaklar da dil materyallerini oluşturmaktadır. Güneş sistemi, hayvanlar ve haritalar da kozmik eğitim materyalleridir. Montessori öğretmeni (rehberi) tüm bu materyalleri araç olarak kullanarak, çocukların beyinlerinin ihtiyacı olan beş duyuya hitap eden uyarıcıları almaları için “ortam” hazırlar. Ve bu ortamın, çocuk ve araç bazında birebir tanıtımını yapar. Adından da anlaşılabileceği gibi materyaller, beyne uyarıcı yollamakta kullanılan “araçlardır”, “beynin sinaps oluşturma süreci”nin araçlarıdır. Bu araçlar sayesinde hedef çocuğa matematik, okuma yazma öğretmek değil beynin sinaps ağını dolayısıyla beyin gelişimini sağlamaktır. Sonuç olarak da gelişen beyin öğrenir.

Bu çağdaş eğitim sisteminin, Montessori Eğitim Yönetiminin çok etkin bir örnek oluşumu Bursa’mızda da var, SELVİN ÖĞRETMEN MONTESSORİ ANAOKULU. Okulun kurucusu ve yöneticisi Süreyya Selvin Yaşarsoy’dur. Süreyya Selvin Yaşarsoy ABD ve Kanada Montessori Birliklerinin açtığı eğitim programlarına katılmış, programları başarıyla tamamlamış ve dünyanın her yerinde bu eğitimi verme yetkisini veren Uluslararası Montessori Eğitim Lisansına sahip olmuştur.

Ahmetbeyköy’de, 3 dönüm alan üzerine kurulu Selvin Öğretmen Montessori Anaokulunu oluşturmuştur, bu okul aynı zamanda bir doğa okuludur. Üç dönüm alanın 900 m2’lik bölümünü okul binası kaplar, kalan alanda ise, Bursa’da yetişen tüm meyve türlerine ait birer ağaç ve zeytin ağaçları ve de çocukların ekip biçtiği eğitim tarlaları vardır. Çocuklar meyve ağaçlarının çiçek açtığı dönemden itibaren tüm gelişimi görerek içinde yaşarlar, meyveler olduğunda da toplarlar. Ayrıca tarlalarında da çapa yapar, tohum ekerler. Okulda, tüm bitkilerin bakımında tamamen doğal yöntemler kullanılır; deniz yosunundan fosfor, odun külünden potasyum, okulda çocuklarla birlikte yapılan komposttan azot. 2024 yılı itibariyle okulun bir yıllık meyve ihtiyacı okul bahçesinden sağlanmaktadır. Hedef, tüm gıda ihtiyacını karşılayan, iyi tarım yapan, kendine yeten okul ve bireyler olmak. Diğer bir deyimle bu okulda Montessori Eğitim Yönetimi doğayla buluşmaktadır, belki dünyada nadir olan bir buluşma...

Okulda eğitim 2-6 yaş aralığındaki çocuklarla gerçekleşmektedir. Mezun olan çocuklar ilkokula başlamaktadır.

Okul binası içindeki sınıflar, tüm dünyada kullanılan Montessori eğitim materyalleri ile donatılmıştır. Bu materyaller ABD’den, çeşitli otantik Montessori materyal üreticilerinden temin edilmiştir.

Okulun öğretmenlerine önce Selvin Öğretmen tarafından Montessori eğitimi verilmektedir, bu eğitim uygulamalı olmaktadır. Gerek sınıflarda, gerek bahçede çocuklar Selvin Öğretmen ve sınıf öğretmenleri tarafından, yaş gruplarına ayrılarak, 2-3 yaş ve 3-6 yaş olarak eğitim almaktadırlar.

Bu arada eğitim, hem eğitim materyalleri üzerinde yazılı İngilizce deyimler kullanılarak, hem de anlatımlarda İngilizce konuşularak verilmektedir. 6 yaş sonunda çocuklar okuldan mezun olurken İngilizce konuşabilmektedirler.

Tüm bu özellikleriyle Selvin Öğretmen Montessori Anaokulu, Çağdaş Toplum Olma yolunda çağdaş adımlar atmaktadır…