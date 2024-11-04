Değerli okurlar, sevgili meslektaşlarım,

Artık sürdürülebilirlik raporlarını bizler veya bu konuda yetki alan meslektaşlar yapacaktır. Bursa YMMO’nun yaptığı çalıştay o bakımdan çok verimli ve bilgilendirici idi.

Bursa YMM Odas’ının gayretleri ile IX. Muhasebe ve Denetim Standartları çalıştayı Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası eğitim salonunda, 26-27 Ekim 2024 tarihlerinde yapıldı. Bu çalıştaydan sitayişle bahsetmem gerekiyor. Hakikaten bugüne kadar gördüğüm en iyi muhasebe, denetim ve değerleme çalıştayı idi.

Önceki yazımda görev alacak üniversite hocalarından ve çalıştay konularından bahsetmiştim. Yapılan çalışmalar, verilen mesajlar ve eğitimler o kadar güzel idi ki, kesinlikle bir defa daha yazı yazmamın şart olduğu kanaatine vardım.

Çalıştaya katılıp konuşma yapan Kamu Gözetimi Kurumu Başkanı Dr. Hasan Özçelik’in konuşması ile bu toplantının hakikaten çok güzel geçeceği daha başından belli idi. KGK’nın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağımsız denetim konusundaki verimli çalışmalarına devam edeceği, bu arada özellikle raporlarda sürdürülebilirlik konusunun öne çıkacağı Hasan Özçelik tarafından açıklandı. Meslektaşların Sürdürülebilirlik konusunda yetki alabilmek için sınavlara girmesini tavsiye ettiler.

Yine sürdürülebilirlik raporlaması konusunu Prof. Dr. S Selimoğlu her zamanki şeker gibi üslubu ve açıklamaları ile katılımcılara zevkli bir sunumda bulundu.

Yine Kamu Gözetimi Kurumundan Kıdemli Uzman Muhammed Şahin, sürdürülebilirlik raporlaması ile ilgili düzenlemeleri anlattı.

Prof. Dr. Serap Yanık, sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimlerini anlattı.

Prof. Dr. Jale Sağlar, güvence denetimlerine ilişkin uygulama ve rapor örnekleri konusunu ele alarak sunumda bulundu.

İlk gün böylece sona ermiş oldu.

İkinci gün toplantının ilk konusu Uygulamalı Şirket Değerlemesi ve sunucu ise Prof. Dr. Batuhan Güvemli idi. Batuhan Güvemli’nin babası Prof. Dr. Oktay Güvemli, çok sevdiğim bir dostumdu. Vefat etmiş olmasına rağmen eserleri ve çalışmaları halen gündemde. Batuhan beyi de çok beğendim. Sunumunun bizleri hiç sıkmadan nasıl sona erdiğini bile anlayamadık. Değerleme konusu da bu kadar güzel anlatılırdı.

Prof. Dr. Şaban Uzay, denetim şirketlerinde kalite ve yönetim sistemini anlattı. Ama o kadar güzel bir sunumdu ki, hem dersi dinledik, hem notlar aldık ve hem de güldük. Bütün dinleyiciler soru sorarak sunumun daha da verimli olmasını sağladı.

Son konuşmacı Doç. Dr. Nabi Küçükgergerli, denetim şirketlerinde kalite yönetimi için yapay zeka kullanımı konusunu ele aldı. Bütün iştirakçiler özellikle yapay zekayı merak ediyordu, sunum pür dikkat olarak izlendi.

Prof. Dr. Ümit Gencoğlu, bu sunumlar için bana göre en iyi üniversitelerden en iyi öğretim üyelerini seçmiş ve Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası üyelerine iyi bir hizmette bulunmuştur.

Bursa YMM Odası Başkanı İhsan Akar için de kısaca çok ama çok verimli, iyi bir çalışmada bulunmuş ve üyelerine bu toplantı ile takdir edilecek bilgiler sağlamıştır.

Verilen bilgiler için sonsuz teşekkürlerimizi sunma durumundayım.

Meslektaşlarıma SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK konusunda sınavlara katılmalarını tavsiye ediyorum, bundan sonra Denetim raporları önce Sürdürülebilirlik raporlarının yapılması veya rapora eklenmesi ile hüküm ifade edecektir.

Binlerce Sürdürülebilirlik rapor uzmanına ihtiyacımız var.

Herkese Sürdürülebilirlik raporu sınavlarında başarılar diliyorum.