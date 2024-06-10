Markanızın tescil edilmesi, markanızın taklit edilmeyeceği anlamına gelmez. Özellikle yurt dışında ticaret yapılan ülkelerde markanızın korunması adına tescil başvuruları yapmak önemlidir. Ancak, markanızı korumanın bir adım ötesi, tescilli markaların izlenmesiyle sağlanır.

Markanızın yurt dışında izlenmesi, global çerçevede markanızın korunmasını sağlar. Bu hizmet sayesinde, markanızın benzerlerinin tescillenmesini engellenir ve kötü niyetli kullanımdan kaynaklı yaşanabilecek kayıpların önüne geçilir. Benzer markaların tescillenmesi, müşterilerinizde algı karışıklığı yaratabilir. Bu da markanızın değerini düşürebilir. Marka izleme bunu ortadan kaldırır. Ürünlerinizin gümrüklerde takılması ve ihracatınızın durdurulması riskini azaltır. Marka değerinizin korunması, işletmenizin gelir kaybını en aza indirir. Markanızın bilinirliğinden haksız fayda sağlamak isteyen girişimleri tespit eder. Markanızın itibarını ve rekabet gücünü koruyarak, faaliyet gösterdiğiniz ülkelerde güvenle iş yapılır.

Marka izleme hizmeti, tescilli markanızın benzeri olan başvuruları tespit eder ve gerekli itirazların yapılmasını sağlar. Bu süreç, dava açmak yerine daha hızlı ve maliyet açısından daha uygun bir çözümdür. Ama bunun yanı sıra marka yayın sürecinde fark edilmemiş ve tescil almışsa veya tescil almadan kullanılıyorsa dava yoluna da gidilebilir.

Yurt dışı marka başvurusu, Bültenlerden marka izleme ve yurt dışı dava ile ilgili konularda uzman patent ofisleri ve avukatlık büroları ile çalışmak en önemli konu.

Dava yoluna gidilmesi çok daha uğraşlı ve maliyetli işler olduğu için, markanızın yurt dışında düzenli olarak izlenmesi, benzer markaların tescil edilmesini önlemenin en etkili yoludur.

Global marka izleme, yurt dışında yayınlanan marka bültenlerinin kapsamlı bir şekilde incelenmesini kapsar. Bu hizmetle:

Yayınlanan markaların tek tek incelenerek benzerliklerin değerlendirilmesini sağlanır.

Tescilli markanıza benzer bir başvuru tespit edildiğinde, itiraz süreci başlatılarak markanın tescillenmesi engellenir.

Uzman kişiler tarafından gerçekleştirilerek markanızın haklarının tam olarak korunmasını sağlar.

Marka tescilinin yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da izlenmesi, markanızın sürdürülebilir koruması için kritiktir. Global marka izleme hizmeti ile markanızın haklarını koruyarak, ticari faaliyetlerinizi güvence altına alabilirsiniz. Yine yurt dışında taklit edildiğinizi düşünüyorsanız tescilli olduğunuz ülkelerde dava yoluna gidebilirsiniz. Yurt içi başvurularınız kadar yurt dışındaki tescillerin korunmasına da dikkat edilmelidir. İyi haftalar.