Geleneksel liderlik; emir-komuta zinciri, sıkı kontrol ve tek taraflı güç anlayışı üzerine kuruluydu. Ancak artık bu model, hızlı değişen ve karmaşık dünyamızda yetersiz kalıyor.

Yeni nesil liderlik; empati, iş birliği, esneklik, öğrenme ve ilham verme gibi değerleri merkezine alır. Yeni nesil lider, sadece hedeflere ulaşmaya odaklanmaz; süreci anlamlandırır, insanların içindeki potansiyeli açığa çıkarır.

Yeni nesil liderlerin ortak özellikleri

1. İlham Verir, Yol Gösterir: Vizyonunu sadece anlatmakla kalmaz, o vizyonu yaşatır. İnsanlara “Neden?” sorusunun cevabını verir.

2. Empati ve Dinleme Yeteneği Güçlüdür: Liderlik artık konuşmak değil, anlamak üzerine kurulu. Dinlenen kişi kendini değerli hisseder.

3. Kapsayıcı ve Çeşitliliğe Açık: Farklı bakış açılarını tehdit değil, zenginlik olarak görür. Gençlerin, kadınların, farklı grupların katılımını destekler.

4. Teknolojiye Hâkim, Öğrenmeye Açık: Sabit bilgiye değil, sürekli öğrenmeye yatırım yapar. Dijital okuryazarlığı güçlüdür.

5. Güçlü Değil, Güvenilir Olmayı Hedefler: Artık insanlar güçlü lider değil, güven veren lider istiyor. Güven bir lüks değil, zorunluluk.

Bursa gibi tarihî ve hızla gelişen şehirlerde, yeni nesil liderlik çok daha büyük bir önem taşıyor.

Osmangazi Belediyesi’nin gençlik meclisleri, gençlerin karar alma süreçlerine dahil edilmesi açısından örnek gösterilebilir. Ayrıca, kadın girişimcilerin artması ve yerel kooperatiflerin dayanışma temelli çalışmaları da bu anlayışın somut yansımaları.

Bir başka örnek ise sosyal girişimcilik alanında ortaya çıkıyor. Mahalle bazlı dayanışma projeleri, yerel sorunları yukarıdan çözümler beklemek yerine birlikte çözmenin gücünü gösteriyor.

“Yemek ve Ötesi” Bir Projeden Fazlası

Dostluğumuz çok eski yıllara dayanıyor sevgili Onur Özkul’la. Kendisi genç yaştan itibaren girişimci, iş insanı ve STK gönüllüsü şapkasıyla sayısız fayda yaratmış bir kişi. Yaklaşık 2 yıl önce LÖDER( Lösemili Çocuklara Yardım Derneği) yararına başlattığı, adını “Yemek ve Ötesi” koyduğu, bağışların tamamının Lösemili çocukların tedavilerinin belirlendiği testlerde kullanılan, noktasına, virgülüne tamamen bir sosyal sorumluluk projesi. Bu STK gönüllüsü lider, projeyi “Ben sadece insanları bir araya getiriyorum” diye tanımlıyordu. İşte yeni nesil liderlik tam da bu: Sadece yöneten değil, ilham veren ve birleştiren.

Not: Bu organizasyonun detaylarına https://www.yemekveotesi.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Benzer düşünce yapısını 18 Haziran 2025 tarihinde BTSO’nun organizasyonuyla yapılan Otomotivde Yapay Zeka temalı zirvede de sayın Süreyya Ciliv söyledi. İş dünyasındaki başarısını etkili takım oyunculuğuna ve ilham veren liderliğine bağladı.

Liderlik Artık Karakterdir

Yeni nesil liderlik, pozisyon değil karakter işidir. Bir esnaf, bir öğretmen, iş insanı, ya da bir STK gönüllüsü olabilir. Ne olduğunun, hangi okulu bitirdiğinden, gelirinin yüksek olmasından, düşük olmasından ziyade asıl mesele, insanlara değer vermek, onları anlamak ve onlara ilham olmak.

Harvard Business Review’un 2024 araştırması, güvenilir liderlerin ekip verimliliğini %23 artırdığını gösteriyor. Çünkü insanlar, sadece iş değil; hissettikleri değeri takip ediyor.

Simon Sinek’in “Start with Why” kitabında dediği gibi: "İnsanlar ne yaptığınızı değil, neden yaptığınızı satın alır."

Bu ülkenin gelişimi, sadece binalarla ya da yollarla değil; birlikte hareket eden, ilham veren liderlerle mümkün. Yeni nesil liderlik, yönetmek değil, birlikte büyümek demektir.