Lise ve üniversite sınavlarının sonuçları bugünlerde alınıyor. Günümüzde eğitim bir aile bütçesinin en büyük kalemini oluşturuyor. Özel okul, kurs ve ders derken insanlar boğazlarından keserek ellerinden gelenin en fazlasını evlatları için yapmaya çalışıyor. Eğitime yatırım yapan sadece aileler mi? Kamu da önemli bir bütçeyi eğitime yönlendirmiş durumda.

Toplum olarak eğitime harcadığımız bu kaynaklara rağmen istediğimiz sonuca varabilmekte miyiz? Genel eğitim seviyesini belirleyen sınav ve istatistikler hedefin çok uzağında olduğumuzu göstermektedir. Bireyler eğitim seviyesinden çok hayata atıldığında bir gencin neleri kazanabildiğine odaklanmış durumdadır. Bugün eğitime yapılan yatırımın maddi karşılığının alınmadığı kabul edilmektedir. Eğitime verilecek fazladan maddi imkanın bir yatırım aracına yönlendirilmesinin bir genç için daha iyi olacağı görüşü benimsenmiş durumdadır.

Aslına bakarsanız eğitimin özel okul, kurs ve ders gibi imkanlardan çok farklı etkenlerle şekillendiği görülmektedir.

Eğitimin temel amacı, hayata hazırlık ve bir bireyin yaşadığı toplumla anlamlı bir ilişki sağlayarak akış içerisinde olabilmesidir.

Bu noktada okulun etkisi büyüktür. Ancak hayat boyunca sarf edilen birçok çabanın birleşmesiyle hayatta istenen başarı siz fark etmeden elde edilir.

Genç arkadaşlar Steve Jobs’un 2005 yılında Stanford Üniversitesi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmayı dinlemeleri (ya da okumalarını) tavsiye ederim. Bu noktaların birleşmesi konusunu hayatından çok güzel örneklerle açıklamıştır.

Hayatımızda gerçekleştirdiğimiz birçok çaba, yorgunluk, ilgi ve iletişim gelecekte fark ettirmeden yolumuzu aydınlatmaktadır. Muhtemelen aile büyüklerinin hayatında da örneklerine rastlayacaksınızdır.

Tanıştığınız bir insanla gerçekleştirdiğiniz sohbet, okuduğunuz bir makale, bir kitap, çözdüğünüz bulmaca, ziyaret ettiğiniz bir müze, arkadaşınızın göz gezdirdiğiniz ders notları, takip ettiğiniz bir aydın hayatınızın bir noktasından size beklemediğiniz bir farklılık yaratabilir. Bu da sizi hedefinizde daha önce tahmin etmediğiniz başarılara ulaştırabilir.

Hayatta nihai başarı ne iyi bir diploma ne de sadece gece gündüz çalışmayla sağlanabilmektedir. Hayatın içerisinde özellikle ilgi duyulan alanlarda iyi bir etkileşimde ve sürekli kendini geliştirme çabasında olmakla bir yerlere gelinebildiği görülmektedir.