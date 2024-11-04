UBS, önümüzdeki altı ile 12 ay içinde bakır arzının giderek daralmasının, enerji geçişinin anahtarı olan metale olan talep arttıkça 2025 yılında 200.000 tondan fazla bir açığa yol açabileceğini açıkladı.

UBS, Londra Metal Borsası‘ndaki (LME) bakır fiyatlarının 2025 ve 2026 yıllarında sırasıyla ortalama 10.500 dolar/ton ve 11.000 dolar/ton olacağını tahmin ettiğini bildirdi.

LME‘de üç aylık bakır, 9.578 dolar/tonla gün içi en yüksek seviyeye ulaştı, ancak aylık düşüş yolunda ilerliyor.

UBS, Çin Temel Malzemeler Başkanı Sharon Ding, gazetecilere verdiği brifingde, “Önümüzdeki iki yıl içinde bakır fiyatları konusunda hala iyimseriz, ancak fiyatlar kısa vadede pozisyon tutma açısından bir miktar aşağı yönlü baskıya maruz kalabilir” dedi.

Ding ayrıca Çin‘de alüminyum ve alümina vadeli işlemlerinin ortalama fiyatlarının önümüzdeki yıl 19.000 yuan/ton ve 3.600 yuan/ton olacağını tahmin ediyor.

SHFE‘de alümina vadeli işlemleri 4,863 yuan/ton, alüminyum ise 20,710 yuan/ton seviyesinden kapandı.

UBS, Şubat 2025‘te daha fazla arzın devreye girmesiyle Çin‘in alümina piyasasında bir bolluk yaşanmasını ve bunun da fiyatları aşağı çekmesini bekliyor.

Alümina fiyatları, sonuncusu Çin‘in alümina rafinerileri için ana boksit ithalat kaynağı olan Gine‘deki ihracat sorunları olmak üzere, arz kesintileri nedeniyle bu ay rekor seviyeye yükseldi.