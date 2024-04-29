Selam Dünyalı,

Geçtiğimiz günlerde tüm dünyada yıllık olarak takip edilen bir göstergenin sonuçları açıklandı ve ülkeler de puanlarına göre listede yerlerini aldılar. (The Misery Index) ortalama bir vatandaşın ekonomik olarak ne durumda olduğunu belirlemeye yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve basitçe ülkenin enflasyon oranı ile işsizlik oranının toplamından oluşan bir göstergedir. Endeks ne kadar yüksekse, ortalama vatandaşların hissettiği sefalet de o kadar büyüktür. Bu gösterge hem yüksek işsizlik oranının hem de kötüleşen enflasyonun bir ülke için ekonomik ve sosyal maliyetler yarattığı önermesine dayanmaktadır.

SEFALET ENDEKSİ = enflasyon oranı + işsizlik oranı

Bizi ilgilendiren tarafı ise dünyada 5. sırada olmamızdır.

Sefalet kelime anlamı / TDK: yokluk içinde bulunma, yoksulluk çekme, yoksulluk sıkıntısı, yoksulluk

Yetecekti Aslında

Halkların varlık içinde darlık çektiği zamanlar için Tevfik Fikret’in tasvir ettiği söylem tarih boyu tekrarlanmamalıdır!

Ekmek herkese yetecekti aslında.

Tarlaya karga dadandı,

Ambara fare,

Fırına hırsız,

Memlekete harami…

Sorumluları ararsanız, bulursunuz…

Saygılarımla.