Kuzey Işıklarını duydunuz mu bilmiyorum, benim görmeyi en çok istediğim ışıkların gökyüzünü şenlendirdiği Avrupa'da bir ülke.

Yüz ölçümü sadece 338.455 km² ve nüfusu 5,5 milyon.

Bir tarım ülkesi olmasının yanı sıra hızla sanayileşerek gelişmiş bir yandan da İsveç modelini örnek alan bir refah devleti inşa etmiştir.

Dünyada en mutlu insanlarının yaşadığı ülkedir.

Basın Özgürlüğü, Cinsiyet Eşitliğinde dünyanın dünyanın ikinci ülkesidir.

Kamuya ait kusursuz sağlık merkezleri ile hastaneler ücretsiz hizmet sunmaktadır. Ulusal hastalık sigorta sistemi tüm vatandaşların sağlık kalitesini iyileştirmektedir. Ulusal hastalık sigortası, özel medikal hizmetlerin kullanımı için kısmi tazminat sağlarken, test, tedavi, ilaç ve ulaşım giderlerini de karşılamaktadır.

Okul yaşının altındaki tüm çocuklara halka açık günlük bakım hizmetleri verilir.

Eğitimde fırsat eşitliğine çok önem verilir. Masraflar devlet tarafından karşılanır. Ezber eğitim mevcut değildir. Kültür edinme odaklı eğitim verilir. Öğretim, kitaplar ve okul yemeklerini de içeren dokuz yıllık kapsamlı okul eğitimi ücretsizdir. Mesleki veya yüksek eğitimde öğretim ücretli değildir. Devlet, 17 yaşının üstündeki tüm öğrencilere ödenek ve kredi desteği vermektedir.

Finlandiya dünya çapında kabul gören bir eğitim sistemine sahiptir. Dünyada en çok kitap okuyan milletlerden biri olarak eğitimli bir halka sahiptir.

Öğretmenlerin de en iyi eğitimi almış olmalarına çok önem verilir. Öğretmenler pedagoji ve öğreteceği dersler konusunda uzman olmalıdırlar.

Finlandiya’nın devlet yapısı parlamenter cumhuriyettir. Cumhurbaşkanı iki turlu seçimlerle altı yıllık bir süre için seçilmektedir. Cumhurbaşkanının siyasi yetkileri zaman içinde ve son olarak 2000 yılında kabul edilen yeni Anayasa ile azaltılmıştır. Cumhurbaşkanlığı için aynı kişi sadece iki kez seçilebilir.

Benim buraya yazdıklarım hayranlık uyandıran ve biz niye böyle olamadık diyeceğiniz öyle çok şey daha var ki. Elinizdeki telefona yazıp birkaç video izlemenizi öneririm.

Peki ben bu ülkeyi neden anlattım.

İşte bunun sebebini de haftaya anlatacağım.