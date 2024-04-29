Yerel seçim sonuçları sayesinde bazı bilgilere ulaşma imkanımız oldu. Bunlardan en önemlisi maalesef ekonomik açıdan yerel yönetimlerin neredeyse batmış durumda oldukları gerçeğidir. Yeme-içme, tanıtım, hediye, seyahatler, siyasi projeler ve ihtiyaç dışı personel alımı sonucunda belediyeler hareket edemeyecek duruma gelmiştir.

Şehirler yatırıma aç vaziyetteyken, görünen gelecekte büyük bir yatırım olasılığı yoktur.

Bu durumda dahi yerel yönetimlerin maddi güce ihtiyaç duymayan bazı adımlarla önemli hizmetler yapabileceğine inanıyoruz. Kentlerdeki başlıca sorunlardan birisinin trafik olduğunu biliyoruz. Şehirlerimizde insanların hareket imkanı kalmamış durumdadır. Trafik sorununun çözümü için alternatif yollar, kavşaklar, toplu taşıma yatırımları, otoparklar yapılmak durumundadır. Bu yatırımların ifade edildiği üzere kısa vadede gerçekleşmesi söz konusu değildir.

Ancak yerel yönetimlerin ellerindeki insan kaynaklarıyla trafikte iyileşme sağlayabileceği düşünülmektedir.

Yanlış sinyalizasyon, durak, yol kusurları, yol boyunca belediyeler eliyle yapılan otopark uygulamaları, trafik yönlendirecek personel eksiğinden kaynaklanan sorunlara belediyeler mevcut imkanlarıyla vaziyet alabilirler.

Belediye personelleri sinyalizasyon- trafik akışını takip ederek sıkıntılı noktaları yeniden düzenleyebilir.

Yollarda proje hataları, yollarda sürüşü zorlaştıran çukurlar, rögar kapakları, hatalı durak planlamasından kaynaklanan sorunlar hızlı bir şekilde çözülebilir.

Belediye eliyle yol boylarında yapılmakta olan otopark uygulamalarındaki hataların da trafik üzerinde olumsuz etkileri vardır; neden bu hatalara şu ana kadar el atılmadığının anlamak mümkün değildir?

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafik zabıtası etkin görev yapabilir.

Trafik polisi eksiği olduğu anlaşılmaktadır, çünkü sahada trafik polisi görmek mümkün değildir. Son yıllarda polis istihdamı yerine kameralar yoluyla denetleme tercih edildiğine şahit oluyoruz. Ancak trafik polisinin en önemli görevi, trafiğin yönlendirilmesidir. Yerel yönetimlerin bu eksiği gidermek için trafik zabıtalarının daha yoğun bir şekilde görevlendirilerek, trafiğin sıkıştığı noktalara müdahale edilmelidir.

Yeterli para olmasa da yerel yönetimler gayret göstererek, akıllı hareket ederek bazı sorunlarda rahatlama sağlayabilir.