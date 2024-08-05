Marka devri, bir markanın haklarının bir kişiden veya şirketten başka bir kişiye veya şirkete verilmesi sürecidir. Bu işlem, çeşitli durumlarda yapılabilir ve her biri belirli nedenlere dayanır. Bazen gönüllü bazen de zorunlu devir işlemi yapılması gerekebilir.

· Bir şirketin satılması veya başka bir şirketle birleşmesi durumunda, şirketin sahip olduğu markalar da devredilir. Şirket satışında marka haklarının da devir edildiği belirtilmelidir. Bu durumda şirket yeni kişilere geçeceği için marka tescilleri de farklı bir işleme gerek olmaksızın yeni sahiplerine geçer.

· Bir marka şahıs üzerine tescilli ise ve işletme başka birine aktarılacak ise marka devri ayrıca noterde yapılmalı ve Türk Patent ve Marka Kurumu’na kayıt işlemi yapılmalıdır. Marka tescilleri araba ev gibi değeri olan satılabilen varlıklardır. Ve kişiler bu satıştan kar elde ederler. Bir işletme marka ile birlikte devir alınıyorsa karşı tarafta markanın tescilli olduğuna emin olmalısınız. Tescilli olmayan markalar için lisans sözleşmeleri yapıldığını, işletme devirleri için çok büyük paralar alındığını gördük. Belki de başkasında tescilli bir marka için bu yatırımları yapıyorsunuz.

· Bazı destekler için veya marka tescilinin zorunlu tutulduğu durumlarda kardeş şirketler arasında formaliteden marka devir işlemleri yapılır. Tescil belgesi istenen şirket hangisi ise markanın da onun adına kayıtlı olması gerekir. Şirketler aynı kişiye ait olsalar bile farklı tüzel kişilikler olduğu birbirinden bağımsız tutulurlar. Bu durumda cüzi miktarlı noter onaylı devir işleminin ardından kuruma devir edildiğine dair bildirim yine yapılır.

· Miras durumlarında markaya devir işlemi yapılmaz. Marka tescili hukuki varislerine veraset ve intikal ile geçer. Sonradan dallanıp budaklanmaması için bu işleminde bir vefat durumunda işleme alınması gerekir. Veraset belgesi ile kuruma başvuru yapılır, varisi kaç kişi ise yaşına bakmaksızın hak sahipliği bölünür.

· Şirketler arasında yapılan ortaklıklar veya işbirlikleri sonucunda, markalar devredilebilir. Bu tür durumlar, markaların daha geniş bir kitleye ulaşmasını ve yeni pazarlara girmesini sağlar. Markanın iki firma tarafından kullanılması istenmesi durumunda kısmi devir işlemi yapılarak markanın iki veya daha çok sahibi olması yine devir işlemi ile sağlanabilir.

· Bazen markalar şahıs üzerine alınır. Sonradan şirket kuruluşu olduğunda markanın kullanılacağı firma üzerine devri gerekir. Veya şirket üzerine değişen logo ile yeni başvuru yapılmak istendiğinde önceki hak sahibi yine kurumsal yapı ile bağdaştırılmayacak ve tescilli olduğu için yeni başvuruya red kararı verilecektir. Bunun yaşanmaması için şahıs üstüne kayıtlı markanın devir işleminin öncesinde yapılması gerekir.

· Marka devir işlemi tamamlandığında kurumun sisteminde yeni hak sahibi gözükse de yeni belge gönderilmez. Yeni hak sahibinin gözüktüğü belge için tekrar yeniden belge talep edilmesi gerekir. Özellikle resmi kurumlar için veya online satış siteleri için marka devir işlemi yapılmışsa devir alan adına düzenlenmiş belgeyi görmek isterler.

Marka devri süreci, dikkatli bir şekilde yönetilmesi gereken bir işlemdir. Hem devreden hem de devralan tarafların profesyonel danışmanlık alması ve gerekli yasal prosedürleri takip etmesi önemlidir. Öncesinde hazırlanan devir sözleşmesinin doğru hazırlanması ve sürecin doğru ilerlemesi hukuki olarak korumayı arttırır. İyi haftalar.