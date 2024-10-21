Kız çocuklarımız mühendislik mesleğine yönlendirilmeli. Şart mı? Evet, şart. Bugün Türkiye’de mühendislikten mezun kadın oranımız yüzde 15. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin gündemlerimizi öncelikli mesgul ettiği ve etmek zorunda olduğu bu dünyada eşitlik için kız çocuklarımızın mühendislik mesleğine yönlendirilmesi, bilim, teknoloji ve inovasyonda var olmalarını sağlamamız gerekiyor. Peki ne yapmalıyız?

Rol Modeller Sunmalıyız: Kız çocuklarının kendilerini mühendislik alanında hayal edebilmeleri için başarılı kadın mühendislerle tanışmaları sağlanmalı. Okullarda veya online platformlarda kadın mühendislerin başarı ve başarısızlık hikayelerini ilham verici hikayeler olarak paylaşılmalıyız.

Toplumsal Kalıp Yargıları Yıkmalıyız: Aileler ve öğretmenler, mühendisliğin sadece erkekler için olduğu yönündeki yanlış algıyı yıkmak için toplumsal cinsiyet rollerine dair farkındalık yaratmalı. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarının herkes için olduğunu vurgulamak önemli. TÜMKAD, kurulduğu günden beri mesleğin cinsiyetleştirilmesinin karşısında duruyor, mühendislikte kadınların kendi yeteneklerinin farkında olarak hangi uzmanlık alanında devam etmelerine karar vermelerini sağlamaya çalışıyor.

Eğitim Programlarında Değişiklik Şart: Okullarda STEM konularını kapsayan ders içeriklerinin kız çocuklarına hitap edecek şekilde tasarlanması önemlidir. Problem çözme ve yaratıcılığı teşvik eden projeler düzenlenlenmeli. Okullar sektörel şirketler ile beraber çalışarak yaşayarak, deneyimleyerek ögrenme ilkesi ile çocukların mesleği öğrenmesi anlaması sağlanmalı.

Mentörlük ve Burs Programları Oluşturulmalı: Kız çocuklarına mühendislik alanında kariyer yapma fırsatları sunan burslar ve mentörlük programları oluşturulmalı ve çoğaltılmalıdır. Bu programlar, hem maddi, hem de manevi destek sağlayarak öğrencilerin özgüvenlerini artıracaktır.

Erken Yaşta Teknoloji, Inovasyon ile Tanışma ve STEM Eğitimi: İlkokuldan itibaren kız çocuklarına kodlama, robotik, matematik ve mühendislik, futurizm, gelecek konularında temel eğitim verilmelidir. Erken yaşta bu alanlarla tanışan çocuklar, ilgi alanlarını keşfedecek,böylelikle mühendislik alanına yönelmeye daha yatkın olacaktır.

Aileleri, Öğretmenleri ve Toplumu Bilgilendirmek: Aileler ve öğretmenler, kız çocuklarını mühendislik alanında kariyer yapmaya teşvik etmek için bilinçlendirilmelidir. Neden gerekli olduğu çok iyi anlatılmalı ve aktarılmalıdır. Toplumda, özellikle okullarda STEM etkinliklerine ve eğitimlerine destek olunmalıdır. Bu hepimizin görevi.

Kızlara Yönelik STEM Kampları Oluşturulmalı: Yaz kampları ve mühendislik temalı etkinlikler düzenlenerek, kız çocuklarının eğlenerek mühendisliği keşfetmeleri sağlanmalı. Projeler yapmaları için destekler verilmeli, projelerinin hayata geçirilmesi sağlanmalı. Başarıları taktir edilmeli ve daha iyisini yapmaları için teşvik edilmelidirler.