İstanbul’un turizmde yükselmesinin bir nedeni de, uluslararası toplantı ve kongrelere iyi ev sahipliği yapmasıdır.

Geçen hafta, (ACI) Airports Council International adıyla bilinen Dünya Havalimanları Konseyi’nin Avrupalı üyeleri İstanbul’da genel kurul ve yıllık olağan toplantılarını yaptılar.

ACI EUROPE toplantısına ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA Şirketi’nin CEO’su Selahattin Bilgen, 316 noktaya uçan, 100’ü aşkın havayolu şirketiyle çalıştıklarını, şu anda üç bağımsız iki de yardımcı pist ile yılda 90 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasite için yatırım yaptıklarını belirterek “Yakın gelecekte Avrupa'nın ilk üçlü bağımsız paralel pist operasyonunu başlatarak sektöre öncülük etmeye devam edeceğiz” diyerek çok önemli bir gelişmenin ilk sinyallerini verdi.

Halen, iki uçağın aynı anda iniş ve kalkış yaptığı İstanbul Havalimanı’nda 200 milyon yolcu için çalışmalar bittiği zaman, üç uçak aynı anda bağımsız iniş ve kalkış yapabilecek ki, bu durum Avrupa’da bir ilk, dünyada ise ikinci örnek olacaktır. Peki, ilk başarı kimde?

Şu an üçlü iniş kalkış, yalnız ABD’nın Georgia Eyaleti Atlanta kentindeki Hartsfield–Jackson Havalimanı’nda (IATA: ATL-ICAO: KATL) yapılıyor. ATL, 104 milyon yolcu ile dünya liderliğini yıllardır koruyan Atlanta Şehri’nin yönetiminde bir kamu kuruluşudur.

İGA CEO’su Bilgin, 85 milyon yolcusu olan Heathrow’u bu yıl geride bırakıp ikinci olacaklarını söylerken, dünyanın en büyük havalimanı olan Atlanta’ya da bir ‘challenge’ yani meydan okuma pozisyonu aldıklarının farkındaydım.

Geçmişi 1926’lara uzanan asırlık bu havalimanını mercek altına alalım.

Atlanta’ya sadece 16 km. uzaklıktaki Hartsfield-Jackson Havalimanı 1,902 hektarlık (19 km2) bir alan üzerine kurulmuş. (İstanbul Havalimanı’nın dörtte biri). Şu anda 60 bine yakın çalışanı olan havalimanı, kent ekonomisine doğrudan 32.5 milyar dolar katkısı ile eyaletin en büyük iş vereni durumunda. 1996 yılında yapılan Atlanta Olimpiyatları için yeniden yapılandırılan ve genişletilen havalimanı 1994 yılından bu yana ABD’nın en büyük havalimanlarından biri olmayı başarmış. 1998 yılından bu yana yıllık yolcu sayısı bakımından bir yıl hariç (Chicago-O’Hare-OHD birinci olmuştu) dünyanın en işlek havalimanı olan Hartsfield–Jackson Havalimanı, 2005'ten bu yana da uçak iniş-kalkış sayısı bakımından da listenin en üst sırasında yer almayı hep sürdürüyor.

Yılda bir milyona yakın uçak Atlanta Havalimanı’na iniş kalkış yapıyor.

Günde ortalama olarak 2 bin 100 iniş-kalkış gerçekleştirilen ATL’den ABD içinde 150, dünyada ise 70’ı aşkın noktaya tarifeli seferler yapılıyor.

Hartsfield-Jackson Havalimanı’nın günlük ortalama yolcu sayısı 286 bin olarak gerçekleşiyor ki, bu rakamları sayılı havalimanlarında görebiliriz.

Atlanta, konum olarak ABD nüfusunun yüzde 80'inin ikamet ettiği şehirlere iki saatlik uçuş mesafesinde bulunuyor ki bu da yolcu sayısını artıran bir unsur.

Havalimanının sahibi konumundaki Atlanta Belediye Meclisi, kente en uzun süre belediye başkanlığı yapan William B. Hartsfield adının yanına, vefat eden ilk siyahi belediye başkanı Maynard Jackson’ın da adının eklenmesini kararlaştırıp meydana Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı adını vermiş.

Bir adet 3 bin 776 metre, bir adet 3 bin 048 metre, üç adet de 2 bin 743 metre uzunluğu olan toplam beş beton pisti bulunan Atlanta Havalimanı’nın 121 metrelik kulesi Kuzey Amerika’nın en yüksek kulesi olup, dünyada da en yüksek dördüncü kule unvanına sahip.

Atlanta Havalimanı’nın Genel Müdürlüğü’nü yapan Jan Lennon Havacılık Departmanına katılmadan önce, Virginia'daki bir hapishanede müdür yardımcısı olarak kariyer yapmış farklı bir yönetici. North Carolina Central ve Coppin State üniversitelerinden mezun olan Lennon, ceza adaleti alanında Lisans ve ceza adaleti/güvenlik yönetimi alanında da yüksek lisans derecesine sahip.

Sözü daha fazla uzatmayalım. Böyle köklü ve başarılı bir havalimanının ulaştığı düzeye, İstanbul Havalimanı da ulaşsın isteriz. Arada 20 milyona yakın yolcu farkı var. Atlanta, ulaşabileceği yere gelmiş. Bundan sonra ne kadar artış sağlar bilinmez. Fakat İstanbul Havalimanı, coğrafi konumu, fiziki alanının genişliği, dağıtım merkezi ve transit geçiş noktası olarak fazlasıyla ümit vaat eden bir mega havalimanı olarak geleceğin liderliğine adaydır.

Mutlu yarınlar Türkiyem.