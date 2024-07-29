Kıymetli okurlar, geçen hafta yapmış olduğumuz İSO 500 üzerine değerlendirmelerimize bu hafta köşemizde devam etmekteyiz.

İSO 500 listesine bakıldığında finansman giderlerinin faaliyet karına oranı en önemli rasyo olarak karşımıza çıkmaktadır. Finansman giderleri, uzun yıllardan beri bu araştırmanın en dikkat edilen tablolarından ve sanayi kuruluşlarının en büyük mücadele alanlarından biri olmuştur. Bu rasyoda görmekteyiz ki 2022 yılında artan kura bağlı olarak görece yükselen faaliyet karlarının ucuz maliyetli kredi olanaklarının varlığı sebebiyle düşüklük gösteren oran 2023 yılında yüzde 56,9 gibi yüksek bir rakama çıkmıştır.

Borç / özkaynak ilişkisi rasyosu incelendiğinde ise, enflasyon düzeltmesinin etkisiyle İSO 500’ün kaynak yapısında özkaynaklar lehine önemli bir gelişme sağlandığı açıkça görülüyor.

Özellikle 20214 yılından itibaren oransal olarak düşmeye başlayan öz kaynaklar enflasyon düzeltmesi sonrası reel noktaya geri gelmesi enflasyon düzeltmesinin 2018 yılından bugüne yapılması gerektiği gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Bu noktada enflasyon düzeltmesi uygulamasının, işletme bilançolarının gerçeğe yaklaşması ve finansal göstergelerin daha sağlıklı bir şekilde yorumlanması açısından önemi de ortaya çıkmış olmaktadır.

Mali ve Diğer Borçların analiz edildiği rasyoda ise, borç yapısının 2021 sonrası oransal olarak kısa vadeli borçların uzun vadeli borçlara sağladığı oransal üstünlük çok olumlu bir tablo yansıtmamaktadır. Bu minvalde Borçların alt kalemlerindeki gelişmeleri gösteren bu tabloyu incelediğimizde, İSO 500’de mali borçların yüzde 54 artışla 1,3 trilyon liradan 2 trilyon liraya çıktığını görüyoruz. Diğer borçlarda ise yüzde 66’ya yakın bir artışla 1,2 trilyon liradan yine 2 trilyon liraya yükseldiği de görülmektedir.