Kıymetli okurlar, hepimizin malumu üzerine devlet destekleri birçok işletme açısından büyük önem arz etmekte ve bu minvalde mali mevzuatta önemli bir yer tutmaktadır. Buna istinaden, en önemli devlet desteklerinden birisi olan Turquality desteklerinin vergi kanunları karşısındaki durumu ise mali mevzuat açısından soru işaretleri barındırmaktadır.

İzmir Defterdarlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü tarafından E-84098128-125[5-2023/20]- sayılı özelge ile Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yazılım faaliyeti ile iştigal eden söz konusu faaliyete ilişkin retime konu edilen yazılımların yurt dışında tanıtımı için katlanılan reklam giderlerinin yüzde 60'lık kısmı ile komisyon ödemelerinin yüzde 50'lik kısmının; "Türkiye Bilişim Sektörünün Ulusallaşması ve E-Turquality Programına" istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından şirketinize geri ödendiği belirtilerek, anılan program kapsamında yararlanılan destekler nedeniyle geri ödenen tutarların kurumlar vergisinden istisna edilip edilmeyeceği hususunda görüş bildirilmiştir.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2’inci maddesinde, "Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayri maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanılmasını, bu hakların, mahiyetlerine göre, AR-GE faaliyetleri neticesinde elde edilmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde tescil veya kayıt ettirilmesi ya da bildirilmesi şartına bağlamaya, istisnadan kazancın elde edildiği vergilendirme dönemine ilişkin beyannamelerin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar tescil veya kayıt için yetkili kuruma başvurulmuş olması kaydıyla bu kazançları doğuran işlemlerin gerçekleştirildiği vergilendirme döneminden başlayarak faydalandırmaya, mükellefin gayri maddi hak geliri ve varsa bağlı olduğu grubun satış hasılatına göre tescil şartına bağlı olmaksızın belgelendirme usulüne tabi tutmaya, istisnadan yararlanacak kazancı; bu kazancın elde edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen nitelikli harcamaların toplam harcamalara oranına isabet eden kısmı ile sınırlandırmaya, bu oranı toplam harcama tutarını aşmamak üzere yüzde 30'una kadar artırımlı uygulatmaya, nitelikli ve toplam harcamaları tanımlamaya Cumhurbaşkanı, bu kapsamda tescil, kayıt veya bildirim şartının yerine getirilmesine ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir. Belirlenen esaslar çerçevesinde tescil, kayıt veya bildirim şartının yerine getirilmemesi durumunda, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.

..." hükmüne yer verilmiştir.

Konuyla ilgili açıklamaların yer aldığı 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin;

- "5.12.2.4. İstisna kazanç tutarının tespiti” başlıklı bölümünde, "...

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, diğer kurumlardan geri ödeme koşuluyla sermaye desteği olarak sağlanan yardımlar, borç mahiyetinde olduğundan bu yardımların ticari kazanca dahil edilmesi söz konusu olmayacaktır.

Diğer taraftan, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflere, istisnadan yararlanan Ar-Ge ve tasarım projelerine ilişkin olarak, TÜBİTAK ve benzeri kurumlar tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek tutarları ile diğer kurumların bu mahiyetteki her türlü bağış ve yardımları, kurum kazancına dahil edilecek ve istisnadan yararlandırılacaktır." açıklamalarına yer verilmiştir.

Öte yandan, 20/4/2022 tarihli ve 31815 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişim Yıldızları) Programı Hakkında Kararın; "Kapsam" başlıklı 2’inci maddesinde, Türkiye'de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, bilişim hizmetleri vb. ilişkili sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri, kurumları ve işbirliği kuruluşlarına sunulan destekleri kapsadığı, "Yurt Dışına Yönelik Pazarlama ve Pazarda Tutundurma Aşaması Destekleri" başlıklı bölümünün 14’üncü maddesinde, karar kapsamında hizmetlerinin/hizmet alanlarının yurt dışında tanıtılması ve geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirecekleri genel amaçlı reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin yapılan giderlerin yüzde 60 oranında, 16’ıncı maddesinde ise komisyon ödemelerinin yüzde 50 oranında destekleneceği, "Ödeme Esasları" başlıklı 50’inci maddesinde de ödeme yapılmasına karar verilen şirket ve işbirliği kuruluşuna Ticaret Bakanlığından alınan bildirim üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ödemeyi yapacağı, hüküm altına alınmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren şirkete, Türkiye Bilişim Sektörünün Ulusallaşması ve E-Turquality Programı kapsamında ödenen reklam ve komisyon destek tutarları, doğrudan Ar-Ge ve tasarım projelerinin desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak verilen hibe mahiyetinde olmadığından, bu tutarların 4691 sayılı Kanunun geçici 2’inci maddesi uyarınca kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmadığı yönünde görüş bildirilmiştir.