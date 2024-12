Yukarıdaki başlıkla bir yazı yazmıştık. Aralık 2024 ayının yarısına geldik. Ancak, hala meslek mensupları bazı konularda kesin kararlar verememektedir. Bu sebeple aynı konuda bir yazı daha yazma mecburiyetini hissettim.

Önceki yazımda belirttiğim gibi ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’de aşağıdaki değişiklikler yapıldı. 8.11.2024 tarihli ve 32716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’N DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:5 ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1- Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar ile ihtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih eden mükellefler 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren e-Defter uygulamasına dahil olmak zorundadırlar.

2- Elektronik defter dosyaları ile berat dosyalarının oluşturulma, imzalanma ve e-defter uygulamasına yüklenmesi için öngörülen sürelere gelir vergisi mükellefleri hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükellefleri ile diğer mükelleflere ilave olarak 4 günlük süre tanınmıştır.

Elektronik defter ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, imzalanması/onaylanması, iletilmesi ve saklanması ile bunlara ilişkin sistem ve yazılım gereksinimleri hususlarında ilgili kanun, tebliğ ve yayımlanan kılavuzlarda belirlenen usul ve esaslar ile Başkanlık veya Genel Müdürlükçe belirlenen hususlara aykırı davrandığı tespit edilen uyumlu yazılım firmalarına Vergi Usul Kanununun ilgili ceza hükümleri tatbik olunacaktır.

Ayrıca 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil) yeni işe başlayan, yeniden işe başlayan, sınıf değiştiren, yeni bir mükellefiyete giren ve vergi muafiyeti kalkan mükelleflerden ihtiyari ya da zorunlu olarak bilanço esasına göre defter tutacakların, işe başlama, sınıf değiştirme, yeni mükellefiyete girme ve muaflıktan çıkma tarihinden itibaren defterlerini e-Defter olarak tutmaları gerekmektedir.



Bu mükelleflerin dikkate alması gereken hususlar bir defa daha aşağıda belirtilmiştir.

1. Kâğıt ortamda defter tutmaları mümkün bulunmamaktadır ve kâğıt ortamda tutulan defterler geçersiz sayılacaktır.

2. 1.1.2025 tarihinden itibaren Yevmiye ve Büyük Defter (Kebir) defterlerinin Noter Onay zorunluluğu (açılış veya kapanışı onayları) tamamen ortadan kalkmıştır.

3. Yevmiye ve Kebir defterleri dışında kalan ve tasdike tabi olan defterlerin (Envanter Defteri, Pay Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri) ise Türk Ticaret Kanunu’na göre öngörülen açılış ve/veya kapanış onay zorunlulukları devam etmektedir.

Elektronik defter dosyaları ile berat dosyalarının oluşturulma, imzalanma ve e-defter uygulamasına yükleme zamanları için gelir vergisi mükellefleri dışındaki mükellefler için değişiklik yapılmıştır.

Bu değişiklik sonucunda kurumlar vergisi mükellefleri ile diğer mükelleflere gelir vergisi mükellefleri için öngörülen sürelere ilave olarak 4 günlük süre tanınmıştır.

İşte bu açıklamalar sebebiyle gerek önceki yazımızın ve gerekse bu yazımızın başlığı ARTIK KAĞIT KULLANIMINA ELVEDA olarak yazılmıştır.

İnşallah, mükellefler bir kaza ve bela ile karşılaşmadan e-deftere geçerler.

Yine tasdike tabi defterlerin yani

a. Envanter defteri,

b. Pay defteri

c. Yönetim kurulu karar defteri

d. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere defteri

Gibi defterlerde Türk Ticaret Kanununa göre açılış ve kapanış onay zorunlulukları devam etmekte olup eskisi gibidir.

Meslek mensuplarının bu konulara çok dikkat etmesi gerekmektedir.

